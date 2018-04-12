Девятиклассница из Минска разработала технологию производства эфирного масла из отечественного сырья

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учащаяся 9 класса столичной школы №101 Дарья Чепрасова разработала технологию производства эфирного масла из отечественного сырья. Готовый продукт представлен в финале республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

"Эфирные масла востребованы в медицине, парфюмерии, химической промышленности. Несмотря на огромную сырьевую базу и научные наработки, в Беларуси практически не развивают технологию получения эфирных масел, отечественные производители пользуются импортными товарами. В Беларуси есть много эфиромасличных растений, которые растут повсеместно и не требуют особого ухода. Мы можем получать эфирное масло из мяты, мелиссы, аира, душицы", - рассказала Дарья Чепрасова.

По ее мнению, производство эфирных масел из отечественного сырья может стать прибыльным делом. "Флакончик 5 мл эфирного масла производства Италии стоит Br24,5. Мы в лаборатории получили из 100 г семян укропа почти 3 мл масла, и наш образец стоит Br4. Производить самим намного выгоднее, чем закупать в других странах, например, во Франции, Германии, Австралии, Италии. Кроме того, благодаря созданию производства появятся новые рабочие места, в том числе в сельской местности, - отметила Дарья. - Сейчас мы находимся на стадии, когда можно открыть частное производство, нужно только найти спонсора".

Председатель комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Людмила Макарина-Кибак и победитель в номинации "Естественно-научное направление" Дарья Чепрасова.

Всего интерактивная выставка-презентация "100 идей для Беларуси" включает 120 авторских разработок. Проекты представлены в 16 номинациях в трех возрастных группах: 52 проекта презентовали школьники и учащиеся среднего специального и профессионально-технического образования, 26 - студенты, 42 - работающая молодежь и молодые ученные. Самыми популярными номинациями стали "Информационно-коммуникационные технологии" и "Медицина, фармация, медицинская техника". В нынешнем сезоне представлены и новые номинации: "Инклюзивное пространство" и "Информационно-коммуникационные технологии для людей с инвалидностью".-0-