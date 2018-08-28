Диетическое питание организуют в школах Минска

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В школах Минска организуют диетическое питание для детей, которым оно необходимо. Вопросы улучшения работы пищеблоков учреждений образования обсуждались сегодня на семинаре, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, по словам врача-гигиениста Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Валентины Жихарь, детям с фенилкетонурией предложат безбелковую диету. "В школьных пищеблоках необходимо создать условия для хранения специального питания, которое родители получают через лечебные учреждения", - отметила она.

С учетом рекомендаций Министерства здравоохранения Беларуси блюда для школьников будут содержать меньше сахара и соли - нормы этих ингредиентов в рецептурах уменьшены на 20-25% и на 30-35% соответственно. По мнению врачей, это позволит снизить заболеваемость сердечно-сосудистыми и желудочно-кишечными заболеваниями. Сейчас школьники, к примеру, получают в среднем 10 г сахара при норме 4-5 г.

Школы, где в столовых нет цехового деления, в новом учебном году планируется обеспечивать очищенными овощами в вакуумной упаковке. Речь идет в первую очередь об учебных заведениях Заводского, Октябрьского, Первомайского районов. Обязательным для пищеблоков должно быть наличие цифровых термометров Сheck Temp для контроля готовности блюд.

В семинаре, организованном главным управлением потребительского рынка Мингорисполкома, приняли участие 380 работников комбинатов школьного питания столицы, а также представители Минского городского центра гигиены и эпидемиологии и Минского государственного профессионально-технического колледжа кулинарии.

Питание учащихся в столице обеспечивают девять районных комбинатов школьного питания. Они обслуживают 251 объект при учреждениях общего среднего образования. Ученики 1-4 классов получают питание бесплатно, 5-11 классов - за счет родительских средств. Учащиеся из малообеспеченных, неблагополучных семей и других льготных категорий (16,1 % от общего количества) обеспечиваются одно-, двухразовым или трехразовым бесплатным питанием по трем возрастным группам.-0-