19 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Динамика по снижению производственного травматизма отмечается в Гродненской области, сообщили БЕЛТА в управлении Следственного комитета по Гродненской области.

УСК по Гродненской области на основании материалов проверок и расследования уголовных дел проанализировало причины производственного травматизма в регионе в 2017 году. Благодаря принимаемым заинтересованными ведомствами мерам по сравнению с 2016 годом удалось снизить как количество несчастных случаев со смертельным исходом (с 16 до 10), так и число тяжелых производственных травм (с 75 до 61).

Наибольшее число тяжело травмированных работников - на предприятиях города Гродно (18 человек), а также Лидского (9), Волковысского (7), Слонимского и Сморгонского (по 5), Гродненского и Щучинского районов (по 4).

На рассмотрении в территориальных следственных подразделениях находилось 153 заявления и сообщения о травмировании граждан на производстве. По результатам проверок возбуждено 13 уголовных дел по ст.306 УК (нарушение правил охраны труда), по ст.303 (нарушение правил безопасности горных или строительных работ), по ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств), по ст.299 (нарушение правил обращения с огнестрельным оружием, взрывоопасными, легковоспламеняющимися, едкими веществами или пиротехническими изделиями). Для направления в суд прокурору передано 8 уголовных дел.

Одно из резонансных происшествий произошло в конце февраля 2017 года в ОАО "Скидельский сахарный комбинат". Из-за большого скопления сахарной пыли в производственном помещении произошло ее самовозгорание: 4 укладчика-упаковщика предприятия от ожогов скончались, еще одна женщина получила тяжкие телесные повреждения. По данному факту продолжается расследование уголовного дела по ч.2 ст.428 УК (служебная халатность).

"Результаты проверок и расследования уголовных дел свидетельствуют, что одной из основных причин производственного травматизма по-прежнему остается ненадлежащее выполнение должностными лицами организаций и предприятий служебных обязанностей по охране труда. Не уделяется должное внимание контролю за безопасностью производственного процесса и безусловному выполнению нормативных и технических документов в данной части", - отметили в УСК по Гродненской области. Не всеми нанимателями уделяется должное внимание использованию оборудования, оснащенного ограждениями и системами защиты. Среди других причин травматизма следователи называют ненадлежащее обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, использование техники не по назначению, несоблюдение требований нормативно-правовых и локальных актов при выполнении работ на высоте. Порой и сами пострадавшие игнорировали требования законодательства об охране труда и не выполняли элементарных мер по обеспечению собственной безопасности.

В последние годы наблюдается положительная динамика сокращения несчастных случаев на производстве, произошедших по причине нахождения работников в состоянии алкогольного опьянения: если в 2013 году зафиксирован 31 подобный случай, то в прошлом году 10. Однако полностью исключить их не удалось.

В декабре в Новогрудском районе при опиливании деревьев был смертельно травмирован рабочий строительной бригады. Мужчина был пьян. В конце ноября боец скота Сморгонского филиала Гродненского облпотребобщества, разделывая тушу свиньи в убойном цеху, по неосторожности ударил себя ножом в область паха и скончался от потери крови до приезда скорой помощи. Наличие алкоголя в крови погибшего составило 3,5 промилле.

Развернутая информация по этим фактам направлена УСК в областной исполнительный комитет. Начальники районных отделов Следственного комитета проинформировали о причинах и условиях, способствующих получению травм на производстве, председателей районных исполнительных комитетов. В УСК отметили, что эффективность профилактической работы по предупреждению производственного травматизма в области требует дальнейшего совершенствования.-0-