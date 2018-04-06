Дирекция II Европейских игр организовала праздник для воспитанников Ждановичского детского дома

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники дирекции II Европейских игр в Международный день спорта во благо мира и развития организовали праздник для воспитанников Ждановичского детского дома, сообщили БЕЛТА в дирекции.

К делегации во главе с заместителем директора Фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолием Котовым присоединились самбист Степан Попов (победитель и бронзовый призер чемпионата мира, чемпион Европы, обладатель золота I Европейских игр в Баку), а также талисман Национального олимпийского комитета Беларуси - Агрик. Эта яркая команда привезла детям не только игрушки, спортивный инвентарь и абонементы на занятия конным спортом, но и радость искреннего общения.

"Мы решили не ограничиваться размещением в соцсетях фото с белыми карточками, символа кампании WhiteCard, в поддержку этого дня, а пойти дальше: сделать пусть и небольшое, но доброе дело", - отметил Анатолий Котов.

Общаясь с детьми, Степан Попов поделился воспоминаниями из детства, рассказал о своих первых шагах в большой спорт, дружбе, зародившейся на футбольной площадке во дворе и продолжающейся по сей день, поделился мнением о важности и пользе спорта, а также необходимости соблюдения принципов честной игры не только в спорте, но и в жизни. "Подобные мероприятия - отличный шанс вовлечь ребят в спорт, поделиться с ними положительными эмоциями, подарить свое внимание и поддержку. Это то малое, что по силам каждому из нас, что способно зажечь яркий огонек в глазах малышей. То, что действительно объединяет людей всех национальностей, как, собственно, и спорт", - сказал Степан Попов.

Воспитанники детского дома, в свою очередь, подготовили для гостей творческие номера.

Международный день спорта во благо развития и мира был учрежден 23 августа 2013 года Генеральной Ассамблеей ООН. В число спонсоров проекта резолюции вошли Беларусь, Грузия, Казахстан, Румыния, Россия, Сербия и Македония. Одним из символов Международного дня спорта на благо развития и мира являются фото с белыми карточками (white card). Это противопоставление красной карточке за серьезное нарушение правил. Белый цвет является символом чистоты и мира, именно поэтому он используется для выражения позитивного отношения и конструктивности в спорте.-0-