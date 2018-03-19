19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для заболеваемости ОРВИ в Минске характерна средняя интенсивность, среди заболевших более 60% - дети, сообщила на оперативном совещании в Мингорисполкоме главный санитарный врач города Нелли Гиндюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Результаты лабораторных исследований свидетельствуют о преимущественной циркуляции негриппозных респираторных вирусов - аденовирусов, риновирусов, вирусов парагриппа.

"Заболеваемость острыми кишечными инфекциями находится на характерном для данного периода уровне. Случаев кори и групповых случаев инфекционных заболеваний не зарегистрировано", - отметила Нелли Гиндюк.

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