26 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Дмитрий Харитончик избран председателем Могилевского областного Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня состоялась первая сессия Могилевского областного Совета депутатов 28-го созыва. Депутат от Юбилейного избирательного округа №36 Дмитрий Харитончик избран большинством голосов. До этого он работал на должности заместителя председателя Могилевского облисполкома.
Заместителем председателя Могилевского областного Совета депутатов вновь избрана депутат от Текстильного избирательного округа №33 Светлана Шутова, которая длительное время работала главным редактором информационного агентства "Могилевские ведомости". Также образованы пять постоянных комиссий областного Совета депутатов: по вопросам местного самоуправления и регламенту; по вопросам бюджета и экономического развития; по вопросам агропромышленного комплекса и экологии; по вопросам промышленности, транспорта, развития строительного комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства; по вопросам социальной сферы, социальной защиты граждан и делам молодежи. Утвержден состав комиссий и избраны их председатели.
Обращаясь к депутатскому корпусу, Дмитрий Харитончик обратил внимание, что народным избранникам важно дойти до каждого избирателя, до каждой проблемы, волнующей жителей региона, принимать активное участие в социально-экономическом развитии области. "Также считаю, что депутатский корпус должен активно заниматься разработкой и реализацией мероприятий по сохранению и возрождению историко-культурных ценностей, популяризации знаковых мест региона, формируя таким образом бренд Могилевской области. При этом особое внимание необходимо уделить наведению порядка на земле, благоустройству территорий. И здесь, на мой взгляд, очень важно, чтобы каждый депутат, являясь генератором новых идей, активно привлекал избирателей к реальному участию во всех мероприятиях", - отметил председатель облсовета.
"Убежден, что эффективная работа депутата невозможна без глубокого знания своего региона, его особенностей и имеющихся проблемных вопросов. Поэтому у каждого депутата в качестве основного рабочего инструмента должен быть своего рода паспорт округа, в котором были бы отражены все важнейшие аспекты, начиная от количества людей, проживающих на данной территории, до характеризующих самобытность и уникальность территории традиций и знаковых мест. Формирование такого документа позволит не только детально изучить свой регион, но и выстроить предметную работу", - отметил Дмитрий Харитончик.
Главную задачу в новой должности он видит в выстраивании системной работы Советов всех уровней - от первичного до областного - по решению насущных вопросов на местах. "Мы должны также содействовать установлению конструктивного диалога с органами управления городов и районов, области в целом. Только вместе, объединив наши усилия, мы сможем добиться максимальных результатов на благо и процветание нашего Приднепровского края", - констатировал Дмитрий Харитончик.-0-
Фото Олега Фойницкого
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