26 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Дмитрий Харитончик избран председателем Могилевского областного Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Выступает депутат областного Совета Андрей Ярцев

Сегодня состоялась первая сессия Могилевского областного Совета депутатов 28-го созыва. Депутат от Юбилейного избирательного округа №36 Дмитрий Харитончик избран большинством голосов. До этого он работал на должности заместителя председателя Могилевского облисполкома.

Во время сессии

Заместителем председателя Могилевского областного Совета депутатов вновь избрана депутат от Текстильного избирательного округа №33 Светлана Шутова, которая длительное время работала главным редактором информационного агентства "Могилевские ведомости". Также образованы пять постоянных комиссий областного Совета депутатов: по вопросам местного самоуправления и регламенту; по вопросам бюджета и экономического развития; по вопросам агропромышленного комплекса и экологии; по вопросам промышленности, транспорта, развития строительного комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства; по вопросам социальной сферы, социальной защиты граждан и делам молодежи. Утвержден состав комиссий и избраны их председатели.

Голосует депутат областного Совета Ирина Раинчик

Обращаясь к депутатскому корпусу, Дмитрий Харитончик обратил внимание, что народным избранникам важно дойти до каждого избирателя, до каждой проблемы, волнующей жителей региона, принимать активное участие в социально-экономическом развитии области. "Также считаю, что депутатский корпус должен активно заниматься разработкой и реализацией мероприятий по сохранению и возрождению историко-культурных ценностей, популяризации знаковых мест региона, формируя таким образом бренд Могилевской области. При этом особое внимание необходимо уделить наведению порядка на земле, благоустройству территорий. И здесь, на мой взгляд, очень важно, чтобы каждый депутат, являясь генератором новых идей, активно привлекал избирателей к реальному участию во всех мероприятиях", - отметил председатель облсовета.

Голосует депутат областного Совета Руслан Страхар

"Убежден, что эффективная работа депутата невозможна без глубокого знания своего региона, его особенностей и имеющихся проблемных вопросов. Поэтому у каждого депутата в качестве основного рабочего инструмента должен быть своего рода паспорт округа, в котором были бы отражены все важнейшие аспекты, начиная от количества людей, проживающих на данной территории, до характеризующих самобытность и уникальность территории традиций и знаковых мест. Формирование такого документа позволит не только детально изучить свой регион, но и выстроить предметную работу", - отметил Дмитрий Харитончик.

Во время голосования

Главную задачу в новой должности он видит в выстраивании системной работы Советов всех уровней - от первичного до областного - по решению насущных вопросов на местах. "Мы должны также содействовать установлению конструктивного диалога с органами управления городов и районов, области в целом. Только вместе, объединив наши усилия, мы сможем добиться максимальных результатов на благо и процветание нашего Приднепровского края", - констатировал Дмитрий Харитончик.-0-

Фото Олега Фойницкого