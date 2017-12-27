Дмитрий Лукашенко вручил подарки социально-педагогическому центру Московского района Минска

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель республиканского государственно-общественного объединения "Президентский спортивный клуб" Дмитрий Лукашенко вместе с семьей принял участие в республиканской акции "Наши дети". Они посетили социально-педагогический центр Московского района Минска и вручили его воспитанникам подарки, передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Лукашенко с семьей

Во время праздника

Воспитанникам центра были переданы ноутбук, сладкие подарки и настольные развивающие игры. Ребята в свою очередь очень тепло встретили гостей. Они подготовили яркие новогодние номера, в которых были задействованы все воспитанники учреждения. Поздравить их с наступающим Новым годом пришли и участники ансамбля танца "Юность".

В центре сегодня находятся 20 воспитанников в возрасте от 3 до 18 лет. В детский социальный приют попадают дети, признанные нуждающимися в государственной защите. Ребята здесь находятся временно - до 6 месяцев. С ними работают психологи, социальные педагоги, воспитатели. Все специалисты имеют первую или высшую категорию.

Дмитрий Лукашенко с семьей

Дальнейшая жизнь воспитанников зависит от того, насколько успешно прошла реабилитация семьи. Если родители выполняют все рекомендации в соответствии с индивидуальным планом защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, то детей возвращают в биологическую семью. В противном случае воспитанникам подыскивают ту или иную форму замещающей семьи либо помещают в детские дома семейного типа.

В среднем ежегодно около 50% детей возвращаются в биологические семьи. Специалисты центра прилагают максимум усилий, чтобы как можно большее число детей могли жить в родных семьях.-0-

Фото Андрея Покумейко