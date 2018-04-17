Днепробугскую эстафету проведут в Ивановском районе в Год малой родины

17 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе в Год малой родины проведут слет любителей водного туризма "Днепробугская эстафета", сообщил корреспонденту БЕЛТА главный специалист отдела образования, спорта и туризма райисполкома Степан Млынчик.

Мероприятие на Днепровско-Бугском канале планируется провести в августе. Его участникам предложат на байдарках преодолеть расстояние в 25 км. В эстафету могут заявиться команды, состоящие из трех экипажей по два человека. Старт намечен от гидроузла в деревне Овзичи. Достигнув гидроузла Глинно, первый тандем должен будет сойти на берег и по суше передать судно своим напарникам. Их часть дистанции завершится у моста трассы Р144, где их будут ожидать последние участники эстафеты, которые финишируют вблизи агрогородка Яечковичи.

Организаторы рассчитывают, что Днепробугская эстафета будет способствовать росту популярности водного туризма в регионе. "В нашем районе протекают река Ясельда и Днепровско-Бугский канал, их нужно задействовать для привлечения туристов. Например, не каждый человек видел, как выглядит гидроузел. Это техническое сооружение само по себе может представлять интерес для туристов. Кроме того, в прибрежных деревнях есть немало агроусадеб. Путешествующие на байдарках могут остановиться там, чтобы познакомиться с культурными и кулинарными традициями сельских жителей", - подчеркнул Степан Млынчик.

В Ивановском районе в последние годы делают ставку на развитие водного туризма. В частности, в июне там уже в третий раз пройдет фестиваль "Мотольская регата", во время которого туристы-водники посоревнуются в гребле на байдарках по Ясельде.-0-