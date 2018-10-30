Дни Газиантепа предлагается провести в Минске в 2019 году

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турецкий город Газиантеп заинтересован представить свою культуру, традиции и деловой потенциал в Минске, заявил исполнительный секретарь муниципалитета Дениз Кёкен сегодня на встрече с заместителем председателя Мингорисполкома Александром Крепаком, передает корреспондент БЕЛТА.

Тематические мероприятия, в том числе в формате гастрономического фестиваля, предлагается провести во время II Европейских игр.

"Важно также установить прямые контакты между производителями двух городов. Приглашаем белорусские предприятия принять участие в крупных международных выставках, которые пройдут в Газиантепе в 2019 году. В числе перспективных направлений - взаимодействие в текстильной отрасли, производстве пластика. Возможно сотрудничество по линии торгово-промышленных палат, в образовании, спорте, обмен опытом развития городской инфраструктуры", - сказал Дениз Кёкен.

Газиантеп - шестой по величине город Турции, имеет сильные позиции в промышленности, гастрономии, туризме. Здесь расположено около тысячи фабрик, из которых свыше 340 выпускают текстиль, 80 - изделия из пластика, 60 - товары медицинского назначения, 15 - обувь, 155 - продукты питания. В связи с тем, что население города растет, проводятся мероприятия по организации трамвайного движения, совершенствованию системы водоснабжения. В дальнейшем предусмотрено строительство метро.

"Нужно организовать визиты делегаций муниципалитета, курирующих вопросы охраны окружающей среды, уборки территорий, транспортного обеспечения, для знакомства с этими направлениями работы в Минске", - отметил Дениз Кёкен, поблагодарив горисполком за теплый прием.

В свою очередь заместитель председателя Мингорисполкома обратил внимание на динамичное развитие двусторонних отношений. В прошлом году товарооборот Минска и Турции увеличился на 9,8%, в январе-августе текущего года - на 26%. "Это в том числе результат сотрудничества наших городов. Нынешний визит позволит найти новые точки соприкосновения интересов, у нас есть чему друг у друга поучиться", - уверен Александр Крепак. Также он пригласил турецких спортсменов и болельщиков приехать в 2019 году на II Европейские игры.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Беларуси Кезбан Нилвана Дарама в свою очередь отметила большой потенциал двух городов, которые в экономическом плане друг друга дополняют, а благодаря взаимодействию в сферах культуры и образования становятся ближе народы. "Хотели бы в следующем году организовать в Минске, в Верхнем городе, презентацию Газиантепа", - сказала посол.

Программа визита турецкой делегации в белорусскую столицу включает посещение Минского тракторного завода, Минского метрополитена, ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома".

Минск и Газиантеп в сентябре нынешнего года подписали соглашение об установлении побратимских связей, церемония состоялась во время визита минской делегации в Турцию. Также представители Мингорисполкома приняли участие в Первом газиантепском гастрономическом фестивале.-0-