Дни Латвии в Витебске планируется провести масштабно, с бизнес-форумом - консул

24 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Дни Латвии в Витебске планируется провести более масштабно, с бизнес-форумом. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА консул Латвии в Витебске Угис Скуя перед началом гастролей рижского театра "Дайлес" в областном центре.

"В ноябре хотим не только провести традиционные культурные мероприятия, но также организовать бизнес-форум. Пригласить представителей местной власти и вузов Витебской области", - сказал Угис Скуя.

Дипломат отметил, что после прибытия в 2015 году на новое место работы в город на Двине понял, насколько сотрудничество между Латвией и Витебской областью активно и взаимно.

"В настоящее время отношения развиваются на уровне самоуправлений, в том числе за счет программы трансграничного сотрудничества "Латвия-Литва-Беларусь". Также прочны наши культурные связи. В Витебске часто выставляются латвийские художники, ежегодно в ноябре мы проводим Дни Латвии, где всегда насыщенная программа. Важной частью совместной работы является туризм", - подчеркнул консул.

По словам главы дипмиссии, в последнее время появилась новая форма сотрудничества в сфере высшего образования. Уже заключены договоры, по которым идет активная работа. Консул привел в качестве примера сотрудничество между Полоцким госуниверситетом и Резекненской технологической академией по программе двойного диплома для магистрантов на английском языке. По ее результатам два человека уже получили дипломы образца Беларуси и Латвии. "В свою очередь сотрудники кафедры социально-гуманитарных наук Витебского государственного медуниверситета и факультета философии и истории Латвийского университета совместно написали несколько книг. Последняя из них - монография по истории Латвии и Беларуси с 1918 по 2017 год", - резюмировал Угис Скуя.

За прошлый год консульство Латвии в Витебске выдало белорусам около 20 тыс. виз.-0-