13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни Минска пройдут в Тбилиси 21-23 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Состоятся деловые, культурные, спортивные мероприятия. В частности, стороны подпишут программу торгово-экономического сотрудничества на 2018-2020 годы, где будут определены основные направления взаимодействия. Также соглашение о сотрудничестве заключат Минский городской технопарк и Агентство инноваций и технологий Грузии. Промышленный, инвестиционный, туристический потенциал Минска будет представлен на белорусско-грузинском бизнес-форуме.

Торжественное открытие Дней Минска и праздничный концерт состоятся в Тбилисском государственном академическом театре имени Шота Руставели. Здесь также будет представлена фотовыставка "Портрет города Минска".

Делегация Мингорисполкома во время визита посетит Центр оперативного управления неотложной помощи МВД Грузии, Дом юстиции, Агентство инноваций и технологий Грузии.

Минск и Тбилиси стали побратимами в сентябре 2015 года. Стороны договорились способствовать развитию инвестиционной и инновационной деятельности, сотрудничеству в области здравоохранения и образования, спорта, культуры, обмениваться опытом организации местного самоуправления. Через две недели после этого в Минске прошел первый фестиваль грузинской культуры "Тбилисоба".

В августе 2017 года состоялся визит в Беларусь вице-мэра Тбилиси Лаши Абашидзе. Грузинская делегация тогда посетила ОАО "Белкоммунмаш", прорабатывается вопрос поставок электробусов в Батуми. Налажено сотрудничество инфоцентров и туристических фирм Минска и Тбилиси, взаимные творческие обмены, гастроли театров и выставки.-0-