Дни Минска стартуют в Будапеште

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни Минска в Будапеште пройдут 19-22 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Программой предусмотрено проведение бизнес-форума, во время которого состоится презентация торгово-экономического, промышленного, инвестиционного и туристического потенциала. В числе участников такие предприятия, как "Минскводоканал", Минский городской технопарк, "Коммунарка", "Минскхлебпром", информационно-туристский центр "Минск", "Мингорсправка", "Минотель", "Отель Европа" и др.

На 20 апреля запланирована встреча председателя Мингорисполкома Андрея Шорца и мэра Будапешта Иштвана Тарлоша. Стороны обсудят перспективы дальнейшего взаимодействия в экономике, в области науки и образования, культуры, спорта и туризма, социальной сфере, молодежной политике. Ожидается подписание соглашения о сотрудничестве между 21 районом Чепел венгерской столицы и администрацией Партизанского района Минска. Кроме того, вопросы развития двусторонних отношений будут обсуждаться в Министерстве иностранных дел и торговли Венгрии.

Павильон минских предприятий 20-21 апреля будет представлен на Будапештской весенней ярмарке, где Минск станет Почетным гостем фестиваля. Перед посетителями выступит творческий коллектив "Хорошки".

Предусмотрен и обмен опытом в вопросах ведения городского хозяйства. Состоятся переговоры с компанией Аlbacom о возможности реализации проекта "Умный город", белорусская делегация посетит Центральную водоочистную станцию Будапешта и диспетчерский центр метрополитена венгерской столицы.

Дни Минска в Будапеште станут одним из значимых мероприятий по сближению двух столиц. Соглашение о сотрудничестве между двумя городами было заключено 28 ноября 2016 года во время визита председателя Мингорисполкома в Будапешт, в апреле 2017 года прошли Дни Будапешта в Минске. Делегация из венгерской столицы приняла участие в праздновании 950-летия Минска.

Торгово-экономические отношения с Венгрией динамично развиваются. В 2017 году товарооборот коммунальных предприятий и предприятий безведомственной подчиненности увеличился на 11% по сравнению с 2016-м и превысил $43 млн, в том числе экспорт возрос на 8,2%. В городе зарегистрировано 7 предприятий с венгерским капиталом.-0-