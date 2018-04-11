11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни Минска в Будапеште пройдут с 19 по 22 апреля 2018 года. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Мингорисполкома Александр Крепак, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о программе мероприятий, Александр Крепак в первую очередь отметил белорусско-венгерский бизнес-форум для расширения торгово-экономического сотрудничества и проведения переговоров между предприятиями двух стран. В том числе презентуют себя "Минскводоканал", Торгово-промышленная компания "Континенталис", Минский городской технопарк, "ПосудаОптСервис, "Линлайн Медицинские системы", "Коммунарка", "Минскхлебпром", Минское отделение БелТПП. Туристический и гостиничный потенциал Минска раскроют Информационно-туристский центр "Минск", "Мингорсправка", "Минотель", "Отель Европа". Предстоят встречи с торговыми сетями, винодельческими компаниями, туристическими и информационными агентствами и так далее. На переговоры с минскими предприятиями уже записались 35 венгерских компаний.

Ожидается, что в эти дни председатель Мингорисполкома Андрей Шорец и мэр Будапешта Иштван Тарлош встретятся и проведут переговоры. В их присутствии будет подписано соглашение о сотрудничестве между 21-м районом Чепел Будапешта и администрацией Партизанского района Минска. Стороны договорятся о взаимодействии в областях экономики и торговли, науки и образования, культуры, литературы и искусства, спорта и туризма, социальной сферы и здравоохранения, молодежной политики и спорта, информации. По словам Александра Крепака, перспективы большие, поскольку районы Будапешта автономные, с собственным бюджетом, а Партизанский район Минска считается одним из самых промышленных. "Мы ожидаем уже в ближайшее время появления совместных проектов", - заявил Александр Крепак.

Также на Будапештском весеннем фестивале-2018, который проходит с 30 марта по 22 апреля, будет представлен павильон минских предприятий: "Минскхлебпрома", "Коммунарки" и других производителей. Культурную программу фэста разнообразит концертными выступлениями творческий коллектив "Хорошки".

Предусмотрен обмен опытом в вопросах ведения городского хозяйства. Запланированы переговоры с компанией Аlbacom о реализации проекта "Умный город". Также намечено посещение Центральной водоочистной станции Будапешта и диспетчерского центра метрополитена венгерской столицы.

Дни Минска в Будапеште продолжат серию мероприятий по сближению двух столиц. Первым важным этапом в этом процессе стали Дни экономики Минска в Будапеште, которые проходили 24-26 октября 2016 года с участием руководства обоих городов. А спустя чуть больше месяца было подписано соглашение о сотрудничестве между муниципалитетом Будапешта и Минским горисполкомом. С тех пор состоялись взаимные визиты и обмен делегациями, белорусско-венгерский бизнес-форум.-0-