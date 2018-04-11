Дни Минска в Санкт-Петербурге планируется провести в сентябре

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведение Дней Минска в Санкт-Петербурге предварительно намечено на сентябрь этого года, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Мингорисполкома Александр Крепак, передает корреспондент БЕЛТА.

"В нынешнем году запланировано проведение Дней Минска в Санкт-Петербурге. Это будет ориентировочно в сентябре. Недавно состоялось заседание Совета делового сотрудничества в Санкт-Петербурге, где в том числе был обсужден данный вопрос. Ожидается, что во время Дней Минска будет подписана совместная программа сотрудничества на 2018-2020 годы", - сказал Александр Крепак.

План мероприятий на указанный период уже составлен и одобрен обеими сторонами.

Между тем в ближайшее время, с 19 по 22 апреля, пройдут Дни Минска в Будапеште. Их программа включает встречу на уровне мэров, белорусско-венгерский бизнес-форум и участие белорусских производителей в весенней ярмарке, подписание соглашения о сотрудничестве между 21-м районом Чепел Будапешта и администрацией Партизанского района Минска, обмен опытом в вопросах ведения городского хозяйства.-0-