Дни памяти росицких мучеников соберут около тысячи паломников в Верхнедвинском районе

3 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Дни памяти росицких мучеников соберут около тысячи паломников и гостей в деревне Росица Верхнедвинского района 3-4 августа на торжествах в честь блаженных Антония Лещевича и Юрия Каширы в костеле Святой Троицы, сообщил корреспонденту БЕЛТА настоятель храма отец Чеслав Куречко.

В годы Великой Отечественной войны два ксендза приняли мученическую смерть вместе со своими прихожанами. Дни памяти блаженных, которые канонизированы католической церковью за подвиг во имя веры, проходят ежегодно в феврале и августе, собирая в Росице паломников из Беларуси и зарубежья.

"Многие уже в пути, потому что часть из них добираются в Росицу пешком. Около ста человек придут из Друи, примерно шестьдесят из Полоцка, приедут байкеры. Ждем гостей на велосипедах, автобусах и машинах. Из Борисова, Жодино, Минска, Орши, Полоцка, Новополоцка, Витебска, Браслава, Миор. Будут и верующие из Польши", - рассказал отец Чеслав.

В эти дни организованы дополнительные рейсы автобусов из Верхнедвинска до Росицы и обратно. Вечером 3 августа для паломников пройдет служба. В полночь начнется торжественная ночная служба, которую проведет епископ Витебской диоцезии Олег Буткевич. Затем крестным ходом с лампадами, свечами и факелами верующие пройдут к памятному месту погибших мучеников, где состоится молебен. В субботу, 4 августа, будет организована центральная литургия для приехавших на второй день.

В летние дни Росица влечет не только верующих паломников. В это время усилиями отца Чеслава и местных жителей местечко играет красками. Ухоженные клумбы, сады и газоны встречают гостей. "Сейчас повторно зацвела магнолия, где-то бутонов семь будут распускаться. Такой красотой встретим паломников. Для них прихожане и волонтеры приготовят завтраки, обеды, ужины, организуем кофе-паузу ночью в перерыве между молитвами", - сказал настоятель.

Некоторых гостей поселят в доме паломников и сельском клубе. А для пилигримов из Друи планируется разбить палаточный лагерь.-0-