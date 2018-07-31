Дни скидок организует торговля Минска в августе

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции "Дни скидок" пройдут в августе в торговых организациях Минска, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

ОАО "ЦУМ Минск" каждый четверг и субботу будет реализовывать непродовольственные товары со скидкой 20%, а каждое воскресенье снизит на 23% цены на школьный ассортимент (акция "День школьника"). Для держателей дисконтных карт акция со снижением цен на 18% будет проходить по понедельникам.

ОАО "ГУМ" объявляет о скидках 22% на непродовольственные товары 2, 9, 16, 23, 30 августа и 25% на непродовольственные товары - 18, 25 августа (акция "Щедрый день"). Для держателей дисконтных карт эта категория товаров подешевеет на 25% 13, 14, 27, 28 августа.

Универмаг "Беларусь" 7, 14, 21, 27-29 августа предложит скидку 25% на непродовольственные товары и 5% - на продукты. Кроме того, каждый понедельник продовольственные товары для лиц пенсионного возраста при предъявлении пенсионного удостоверения будут стоить на 8% меньше. С 1 по 31 августа отдельный ассортимент школьно-письменных и канцелярских товаров будет реализовываться со скидкой 40%. По дисконтным картам 2-5, 9-12, 16-19, 23-26, 30, 31 августа можно приобретать непродовольственные товары со скидкой 26%, продовольственные - 5%.

Торговый дом "На Немиге" каждый вторник, среду и субботу предложит скидку 22% на непродовольственные товары, 5% - на продовольственные. Для держателей дисконтных карт каждую пятницу цена непродовольственных товаров снижена до 25%, продовольственных - 5%.

"Кирмаш" приглашает за покупками по выгодным ценам каждую среду и пятницу (скидка 20% на непродовольственные товары). Для держателей дисконтных карт по понедельникам непродовольственные товары дешевле на четверть.

Магазины торгового центра "Столица" предлагают скидки от 5% до 50% 11 и 25, 26 августа.

ОАО "Трикотажторг" (ул.Платонова, 30/2) будет продавать товары со снижением цен на 17% каждую среду; школьный ассортимент верхнего трикотажа с 20 августа по 2 сентября подешевеет на 20%.

ОАО "Алеся" (ул.Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35) каждый вторник и пятницу приглашает за покупками со скидкой 20%.

ООО "Старт-Х" (ул.Долгобродская, 26) объявляет о скидках 15% каждую среду (кроме акционных и уцененных), а также предлагает весь месяц купить отдельные группы товаров со скидкой до 20%.

Скидочными днями для ТООО "Северянка" (ул.Ангарская, 38) станут каждый четверг и суббота (15% на отдельные группы товаров), для ООО "Вильнюс-1" (ул.Калиновского, 55) - среда (15% на отдельные группы товаров; весь август - 10% на отдельные группы товаров).

ЗАО "Сандрик" (просп. Газеты "Правда", 40) проводит акцию каждый вторник (скидка 15% на отдельные группы товаров), ЗАО "1000 мелочей" (ул.Калинина, 1) - по четвергам (скидка 15%).

ООО "Детский мир" (Логойский тракт, 25/1) снижает цены на 10% 8, 9, 15, 16 августа; до 60% - на отдельные группы товаров.

ОДО "Вероника" (ул. Притыцкого, 38) предлагает скидки от 20% до 55% каждые вторник, четверг и воскресенье (кроме акционных); ЗАО "Гаспадар и Гаспадыня" (просп. Независимости, 131/1) - скидки 20% каждую среду; ТЗАО "Богатырь" (ул. Притыцкого, 32) - скидки 15% каждые среду и четверг.

Для ООО "Торговый дом "Дюймовочка" (ул.Притыцкого, 40) скидочными днями определены суббота и воскресенье (скидки 20%), для ЗАО "Лянок" (просп.Независимости, 46) - среда и суббота (скидки 20%).

ТЗАО "Пальмира" (ул.Шугаева, 3/1) весь август предлагает купить отдельные группы товаров со скидкой 15%.

ЗАО "Сантехоборудование" (ул.Щербакова, 30) каждый четверг снижает цены на 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных и счетчиков газа "Гранд 1,6").

Информация об акциях и распродажах размещена на сайтах торговых организаций.-0-