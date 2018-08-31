Дни скидок организует торговля Минска в сентябре

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции "Дни скидок" пройдут в сентябре в торговых организациях Минска, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

ЦУМ 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 сентября будет реализовывать непродовольственные товары со скидкой 20%, продовольственные товары (при покупке на сумму от Br15) - 5%. Каждая пятница месяца - День дачника, когда цены на товары снижены на 20%. Для держателей дисконтных карт акция со снижением цен на 18% будет проходить по понедельникам.

ГУМ приглашает за выгодными покупками каждый четверг, предлагаются скидки 20% на непродовольственные товары. 1, 15, 29 сентября цены снижены на 22% на непродовольственные товары, 10-12, 17-19, 24-26 сентября - на 25% на отдельные группы товаров. Для держателей дисконтных карт скидочными днями станут пятницы, непродовольственные товары подешевеют на 25%.

"Универмаг Беларусь" каждый понедельник объявляет скидку 8% на продовольственные товары для пенсионеров при предъявлении удостоверения. Каждый вторник цены снижены на 23% на непродовольственные, на 5% - на продовольственные товары. Весь сентябрь действуют скидки 40% на отдельный ассортимент канцелярских принадлежностей. Для держателей дисконтных карт акция проводится 1-2, 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 сентября, снижены цены на 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.

Торговый дом "На Немиге" предлагает скидки 22% на непродовольственные (5% на продовольственные) каждый вторник, среду, субботу.

"Кирмаш" объявляет скидки 20% каждую среду, пятницу. Для держателей дисконтных карт каждый понедельник цены снижены на 25% на непродовольственные товары.

Магазины торгового центра "Столица" 8, 9 и 22, 23 сентября предложат скидки от 5% до 50%.

"Трикотажторг" (ул.Платонова, 30/2) снижает цены на 17% каждую среду и 7 сентября, "Алеся" (ул.Старовиленская, 131, ул.Богдановича, 78, ул.Мясникова, 35) на 20% - каждые вторник и пятница.

В ООО "Старт-Х" (ул.Долгобродская, 26) Дни скидок проходят каждую среду (скидка 15%), а весь месяц отдельные группы товары подешевеют до 30%.

"Северянка" (ул.Ангарская, 38) снижает цены на 15% на отдельные группы товаров каждый четверг, субботу, ООО "Вильнюс-1" (ул.Калиновского, 55) - каждую среду, субботу, "Сандрик" (просп. газеты "Правда", 40) - каждый вторник, "1000 мелочей" (ул.Калинина, 1) - каждый четверг.

"Вероника" (ул.Притыцкого, 38) объявляет скидки 20% каждый вторник, четверг, воскресенье (кроме акционных товаров), "Гаспадар и Гаспадыня" (просп.Независимости, 131/1) - каждую среду.

"Богатырь" (ул.Притыцкого, 32) приглашает за покупками по сниженным на 15% ценам каждую среду, четверг, "Лянок" (просп.Независимости, 46) - каждую среду, субботу сентября (товары дешевле на 20%).

"Пальмира" (ул.Шугаева, 3/1) весь месяц реализует отдельные группы товаров со скидкой 15%. В "Сантехоборудовании" (ул.Щербакова, 30) Дни скидок состоятся каждый четверг, цены будут ниже на 20% на все товары, кроме акционных, уцененных, счетчиков газа "Гранд 1,6".

Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.-0-