1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции "Дни скидок" пройдут в марте в торговых организациях Минска, сообщили БЕЛТА в ГУ "Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома".

Так, ОАО "ЦУМ Минск" предложит скидку 20% каждую субботу на непродовольственные товары, а 6, 7, 8 марта - от 20% до 50% на женский ассортимент. Для держателей дисконтных карт акция "В ЦУМ без очередей!" со снижением цен на 17% будет проходить по понедельникам.

О скидках 20% 1, 3, 15, 22, 29 марта на непродовольственные товары, 5% - на продовольственные товары (акция "Щедрый день") объявляет ОАО "ГУМ". Для держателей дисконтных карт цены на непродовольственные товары будут снижены на 22% 5, 6, 7, 30, 31 марта.

ТКУП "Универмаг Беларусь" проведет 5,6, 7 марта акции по снижению цен на 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары, 13, 20, 27 марта - на 20% на непродовольственные товары, 5% - на продовольственные товары, 21 марта - на 20% на непродовольственные товары, а для тех, кто родился в марте, - также купон на скидку 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары, 17, 31 марта - от 25% до 80% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары. Держателей дисконтных карт скидки 22% на непродовольственные и 5% на продовольственные товары ожидают 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 22, 23, 24, 29, 30 марта.

ООО "Торговый дом "На Немиге" снижает цены каждую среду, субботу и воскресенье марта на 20% на непродовольственные товары и на 5% - на продовольственные (5, 6, 7 марта - 22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары). Держатели дисконтных карт каждую пятницу получат скидку до 22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные.

Приглашает за покупками по сниженным ценам УП "Кирмаш" - каждую среду, пятницу, а также 3 и 8 марта (минус 20% на непродовольственные товары). Для держателей дисконтных карт скидка 25% предусмотрена 5 и 19 марта.

Магазины торгового центра "Столица" предложат скидки от 5% до 50% 15 и 25 марта.

ОАО "Трикотажторг" (ул.Платонова, 30) будет продавать товары со снижением цен на 20% 6, 7 марта (на женский ассортимент товаров), 14, 27 марта - на 15%, с 1 по 31 марта - от 20% до 70% на товары отдельных производителей.

ООО "Старт-Х" (ул.Долгобродская, 26) объявил о скидке 15% 6 марта и каждую среду марта (на товары стоимостью более Br1).

ТООО "Северянка" (ул.Ангарская, 38) проводит акции 1, 6, 7, 15, 22, 29 марта (скидка 15% на отдельные группы товаров), ООО "Вильнюс-1" (ул.Калиновского, 55) - каждую среду (снижение цен на 15% на отдельные группы товаров).

ЗАО "Сандрик" (просп.Газ. "Правда", 40) предоставляет скидки на 15% на отдельные группы товаров каждый вторник, ЗАО "1000 мелочей" (ул.Калинина, 1) - каждый четверг, а также 6 марта.

В ОДО "Вероника" (ул.Притыцкого, 38) скидки от 15% до 35% каждый вторник, четверг, пятницу, в ЗАО "Гаспадар и Гаспадыня" (просп.Независимости, 131/1) - 20% каждую среду.

Товары продаются дешевле каждую среду и четверг в ТЗАО "Богатырь" (ул.Притыцкого, 32) - скидки 15%, ЗАО "Лянок" (просп.Независимости, 46) - каждую среду, субботу (18%), ТЗАО "Пальмира" (ул.Шугаева, 3/1) - весь март (15% на отдельные группы товаров), ЗАО "Сантехоборудование" (ул.Щербакова, 30) - каждый четверг, а также 7 марта (20% на все товары, кроме акционных, уцененных и счетчиков газа "Гранд 1,6").

ООО "Детский мир" (Логойский тракт, 25/1) предлагает скидки 5, 6, 7 марта (10%), с 1 по 31 марта - от 10 до 70% на товары отдельных производителей, ООО "Торговый дом "Дюймовочка" (ул.Притыцкого, 40) - каждую субботу, воскресенье марта (20%), ЗАО "Для дома" (ул.Ландера, 4) - 1, 3, 7, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 марта (15%), ЗАО "Универсам "Кунцевщина" (ул.Матусевича, 75) - 24, 25 марта (15% на непродовольственные товары).

Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.-0-