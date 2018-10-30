Дни скидок пройдут в ноябре в торговле Минска

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции "Дни скидок" пройдут в ноябре в торговых организациях Минска, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

ЦУМ 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 ноября будет продавать непродовольственные товары дешевле на 22%, продовольственные товары (при сумме покупки от Br15) - на 5%.

ГУМ приглашает за выгодными покупками 1, 8, 15, 29 (скидка 22% на непродовольственные товары), 3-5 ноября (скидка 30%), 22-24 ноября (скидка 27%). Для держателей дисконтных карт 2, 9, 16, 30 ноября цены снижены на 25% в секциях непродовольственных товаров.

"Универмаг Беларусь" 13, 20, 27 ноября предоставит скидку 23% на непродовольственные товары и 5% на продовольственные товары, 5, 12, 19, 26 ноября - 8% на продовольственные товары для пенсионеров на основании пенсионного удостоверения. Для держателей дисконтных карт 1-4, 8-11, 15-18, 22-25, 29-30 ноября непродовольственные товары будут дешевле на 25%, продовольственные - на 5%.

Торговый дом "На Немиге" проводит акции каждую среду, субботу, воскресенье ноября (скидка 22% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары) С 5 ноября по 2 декабря отдельные группы товаров подешевеют на 30%. Для держателей дисконтных карт скидочные дни - четверг и пятница (25% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары).

"Кирмаш" объявляет скидки каждую среду и пятницу (22% на непродовольственные товары), для держателей дисконтных карт - понедельник (25% на непродовольственные товары).

Магазины торгового центра "Столица" 23, 24, 25 ноября предложат скидки от 5% до 50%.

В ООО "Старт-Х" (ул. Долгобродская, 26) Дни скидок проходят каждую среду и 8 ноября (скидка 15%). С 1 по 30 ноября цены на отдельные товары снизятся до 30%.

"Северянка" (ул. Ангарская, 38) снижает цены на 15% на отдельные группы товаров каждый четверг, субботу, "Вильнюс-1" (ул. Калиновского, 55) - каждую среду, субботу, "Сандрик" (просп. газеты "Правда", 40) - каждый вторник (на отельные группы товаров), "1000 мелочей" (ул. Калинина, 1) - каждый четверг.

"Вероника" (ул. Притыцкого, 38) объявляет скидки 20% каждый вторник, четверг, пятницу, "Гаспадар и Гаспадыня" (проспект Независимости, 131/1) - каждую среду.

"Богатырь" (ул. Притыцкого, 32) приглашает за покупками по сниженным на 15% ценам каждую среду и четверг, "Лянок" (проспект Независимости, 46) - каждую среду и субботу (товары дешевле на 20%), "Пальмира" (ул. Шугаева, 3/1) весь месяц реализует отдельные группы товаров со скидкой 15%.

В "Сантехоборудовании" (ул. Щербакова, 30) дни скидок состоятся 1, 7, 8, 15, 22, 29 ноября - минус 20% на все товары, кроме акционных, уцененных, ОАО "Алеся" (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35) - каждую пятницу ноября - минус 20%.

Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.-0-