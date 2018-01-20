Доходы бюджета Могилевской области за 2017 год превысили Вr1 млрд

20 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Доходы бюджета Могилевской области за 2017 год составили Вr1 053,3 млн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-центре инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области.

Значительную долю поступлений принесли бюджету подоходный налог - 33,9% (Вr356,8 млн), налог на добавленную стоимость - 11% (Вr115,8 млн), налог на прибыль - 8,8% (Вr93,1 млн), акцизы - 8,3% (Вr87 млн). Кроме того, объемы платежей по налогу на недвижимость составили 7,9%, земельному налогу - 4,4%, налогу при упрощенной системе налогообложения - 3,7%.

59,8% поступлений внесли в казну государственные организации, 31,1% - негосударственные организации, 4,2% - индивидуальные предприниматели, 4,9% - физические лица. Почти половину доходов (48,1%) обеспечили бюджету области плательщики Могилева. Плательщики Бобруйска внесли 16,2%, Климовичского района - 4,8%, Осиповичского - 4,2%, Могилевского - 3,6%, Костюковичского - 2,7%, Кричевского - 2,5%, Горецкого - 2,2%, Быховского - 1,6%, Шкловского - 1,4%.

В формировании бюджета участвовали 413,7 тыс. плательщиков, в том числе 15,7 тыс. организаций, 22,5 тыс. индивидуальных предпринимателей и 375,5 тыс. физических лиц.

Десять крупных плательщиков обеспечили 20,9% общих поступлений. Среди них: РУП "Могилевэнерго" (4,9%), ОАО "Климовичский ликеро-водочный завод" (3,5%), ИЗАО "Пивоварни Хайнекен" (3,3%), ОАО "Могилевхимволокно" (2,1%), Могилевский филиал РУП "Белтелеком" (1,8%), РУП "Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт" (1,2%), РУП "Могилевоблгаз" (1,2%), филиал ООО "Евроторг" в г. Могилеве (1,1%), ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения" (0,9%), ОАО "Могилевоблпищепром" (0,9%).-0-