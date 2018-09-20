Доисторических насекомых в янтарной смоле привезли в Гомель

20 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка инклюзов "Доисторические насекомые в янтаре" откроется в центральной части дворца Румянцевых и Паскевичей 21 сентября, сообщили БЕЛТА в администрации Гомельского дворцово-паркового ансамбля.

Экспозиция с древними насекомыми, рыбами и пресмыкающимися, запечатанными в янтарных глубинах, - инклюзов - прибыла в Беларусь впервые. Гомельчанам и гостям областного центра представят 30 самоцветов с замершими в них членистоногими эпохи палеогена - геологического периода Земли, следующего за великим мел-палеогеновым вымиранием. "Это было время, когда планету заселяли гигантские хищные нелетающие птицы диатримы, причудливые мастодонты, мегатерии, индрикотерии. Возраст застывших в янтаре насекомых, которых можно рассмотреть до мельчайшей ворсинки, насчитывает 40-50 млн лет", - рассказали в учреждении.

Сохранение членистоногих в идеальном состоянии обеспечила оболочка из натурального янтаря. "Благодаря удивительным свойствам этого природного материала они дошли до нас сквозь миллионы лет в первозданном виде - как если бы перенеслись на машине времени. Инклюзы - огромная редкость: они встречаются лишь в одном камне на тонну добываемого янтаря. Каждый самоцвет, заключающий в себе подобную частичку истории Земли, стоит не одну тысячу долларов", - говорят организаторы.

Открытие экспозиции запланировано на 16.00 21 сентября. Выставка будет работать до 9 декабря.-0-