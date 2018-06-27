Документ по минским домам-долгостроям "Тамбаза" находится на согласовании

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нормативный правовой акт о смене застройщика для завершения строительства жилых домов ООО "Тамбаз" находится на стадии согласования, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации Советского района Минска по итогам очередной встречи с держателями жилищных облигаций компании.

Встреча прошла 26 июня в 18.00 в актовом зале администрации, длилась около трех часов. На ней присутствовало около 140 человек. Обсуждался вопрос окончания строительства жилых домов в квартале ул. М.Богдановича - ул. Корш-Саблина - ул. Тургенева - пер. Верхний (2-я очередь) и в квартале ул. М.Богдановича - ул. Амурская - ул. Тургенева - ул. Тиражной (4-я очередь). На вопросы собравшихся ответили директор ООО "Тамбаз" Александр Овсянников, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко, заместитель директора Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Анатолий Шаршун, глава администрации Советского района Юрий Трущенко.

"Нормативный правовой акт - указ Президента о смене застройщика - проходит необходимые согласования. До подписания документа ООО "Тамбаз" может задействовать различные механизмы в рамках действующего законодательства, чтобы возобновить строительство. В случае смены застройщика достраивать жилой дом, предположительно, будет УКС Советского района. Это решение потребует доплат со стороны дольщиков", - пояснили в администрации района.

Минчан интересовали вопросы ликвидности ценных бумаг и страховых выплат. Представители органов государственного управления и ООО "Тамбаз" рассказали о принимаемых мерах по продолжению строительства жилых домов ООО "Тамбаз".

Как сообщалось, столичной финансовой милицией возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора совместного общества с ограниченной ответственностью. Установлено, что бывший гендиректор ООО "Тамбаз" использовал не по назначению денежные средства, привлеченные посредством выпуска и реализации жилищных облигаций для финансирования строительства двух жилых домов в границах улиц Богдановича - Амурской - Тургенева - Тиражной и улиц Богдановича - Корш-Саблина - Тургенева - перeулка Верхнего. Эти деньги были израсходованы на исполнение обязательств общества по строительству другого жилого дома, а также на оплату строительных материалов и строительно-монтажных работ на иных объектах, которыми занималось ООО "Тамбаз".

В результате фирма не исполнила обязательства по строительству профинансированных объектов, что повлекло причинение ущерба покупателям жилищных облигаций на сумму Br21,5 млн и существенного вреда государственным интересам в социальной сфере. Бывший генеральный директор задержан, уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями).-0-