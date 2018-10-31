31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля частного сектора на рынке бытовых услуг в Минске увеличивается, сообщил журналистам начальник управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома Юрий Натычко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас небольшая часть объектов находится в государственной собственности. Так, в 2010 году негосударственными были 92% предприятий, в текущем году - 98%. Цены на услуги не регламентируются государством, инфляционные процессы практически незаметны. Резкого повышения не происходит", - сказал Юрий Натычко.

В сфере бытового обслуживания города работают около 7,7 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 3,6 тыс. индивидуальных предпринимателей, 4,1 тыс. юридических лиц. Стационарная сеть включает 6,3 тыс. объектов, 2,8 тыс. организаций оказывают услуги с выездом к заказчику. В отрасли создано около 33 тыс. рабочих мест. С начала года открылось 648 новых объектов, где трудоустроены 2,3 тыс. человек.

За девять месяцев текущего года минчанам оказано бытовых услуг на Br250 млн, что на 10% больше уровня соответствующего периода прошлого года. Более 60% от общего объема приходится на услуги парикмахерских, салонов красоты, по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств.

В последние годы отмечается тенденция снижения спроса по отдельным традиционным услугам, таким как прокат, прачечные, фотоуслуги. В свою очередь интенсивно развивается индустрия красоты, автосервис, клининговые услуги. Предприятия диверсифицируют деятельность, внедряют новые виды услуг в различных ценовых диапазонах, открывают точки в новых микрорайонах города, обеспечивая шаговую доступность.-0-