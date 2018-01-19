Доля Минской региональной таможни в доходах от деятельности таможенных органов в 2017 году достигла 52%

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля Минской региональной таможни (МРТ) в доходах от деятельности таможенных органов в 2017 году достигла 52%, сообщили БЕЛТА в МРТ.
Минская региональная таможня за 2017 год перечислила в бюджет на Br68 млн больше, чем в 2016 году.
Декларирование товаров в МРТ осуществляли более 19 тыс. субъектов внешнеэкономической деятельности. При этом 98% деклараций на товары подавались участниками внешнеэкономической деятельности в электронном виде.
В МРТ также отметили увеличение товарооборота и соответственно количества обрабатываемых деклараций на товары по сравнению с 2016 годом. Общее количество зарегистрированных в 2017 году деклараций на товары увеличилось на 13% и составило 42% от общего количества деклараций на товары, зарегистрированных во всех таможнях страны.
В разрезе экспорта и импорта количество экспортных деклараций на товары увеличилось на 11% , импортных деклараций на товары - на 13%.
В четвертом квартале 2017 года 53% ввозимых партий товаров были помещены под таможенную процедуру в срок, не превышающий 2 часа.-0-
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