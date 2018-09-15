Дом для медиков открыли в Любани

Во время церемонии открытия. Фото Миноблисполкома

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятиквартирный дом для врачей центральной районной больницы построили в Любани. Сегодня состоялась торжественная церемония открытия объекта, передает корреспондент БЕЛТА.

Общая площадь здания составляет 345 кв. м. В нем расположены одна трехкомнатная, по две двухкомнатные и однокомнатные квартиры, которые сданы с полной отделкой.

На дворовой территории оборудованы детская площадка, парковка для автомобилей, безбарьерная среда. Созданы условия для раздельного сбора мусора.

Начались строительные работы в марте текущего года, завершены в августе. Финансирование осуществлялось за счет областного бюджета. Дом будет передан на баланс Любанской ЦРБ. Жилье здесь предоставлено трем семьям и двум молодым врачам.-0-