Дом милосердия в Городокском районе станет отделением сопровождаемого проживания

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решена судьба долгостроя в Городокском районе: Дом милосердия станет отделением сопровождаемого проживания, где люди с инвалидностью смогут адаптироваться к самостоятельному ведению быта. Об этом заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Александр Румак рассказал сегодня на онлайн-конференции "Социальное обслуживание населения" на сайте Минтруда, сообщает БЕЛТА.

"Построенный в Бычихе Городокского района Витебской области Дом милосердия в этом году передан из системы здравоохранения в систему социальной защиты. С января 2019 года в нем разместится отделение сопровождаемого проживания Максимовского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов", - пояснил Александр Румак.

Центр сопровождаемого проживания граждан "Дом милосердия" в агрогородке Бычиха начали строить в разгар подготовки к областным "Дажынкам-2014". Наряду с государственными инвестициями в объект вкладывались средства предприятий и организаций области, а также физических лиц, для чего был открыт благотворительный счет. Но сроки сдачи знакового социального учреждения, практически убежища для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, постоянно сдвигались. Затем объект был передан в систему здравоохранения. К тому времени это был уже комплекс зданий с подведенной инженерной инфраструктурой, своей котельной, генератором, гаражами, жилыми комнатами-квартирами.

Теперь все это будет использовано должным образом, ведь созданная инфраструктура отлично подходит для адаптации молодых людей с инвалидностью к условиям быта и трудовой деятельности, подготовки к самостоятельной жизни вне стационарных учреждений. В этом и заключается услуга сопровождаемого проживания, которая продолжает набирать популярность в стране. Открываются отделения сопровождаемого проживания в государственных домах-интернатах для престарелых и инвалидов и для детей-инвалидов.

Касательно интернатных учреждений в целом Александр Румак добавил, что во всех регионах страны при домах-интернатах для престарелых и инвалидов, а также в Республиканском интернате ветеранов войны и труда в агрогородке Ждановичи Минского района созданы отделения повышенной комфортности, в которых социальные услуги предоставляются на платной основе при постоянном или временном проживании. В таких отделениях созданы улучшенные условия проживания: одноместные и двухместные (для семейного проживания) номера со всеми удобствами, функциональной мебелью с учетом индивидуальных особенностей пожилых и инвалидов, необходимой бытовой техникой. На 1 июля 2018 года в таких отделениях проживали 50 граждан.-0-