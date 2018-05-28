Дом на 80 социальных квартир построят в Минске в 2019 году с техпомощью Китая

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дом на 80 социальных квартир построят в Минске с использованием средств технико-экономической помощи Китая, сообщил председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко на оперативном совещании в мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наряду с областями республики Минск заявлен на участие в реализации второго этапа международного проекта "Строительство социального жилья" с использованием средств технико-экономической помощи Китайской Народной Республики. Это позволит получить 5,5 тыс. кв.м, или 80 квартир социального пользования в 2019 году", - сказал Дмитрий Гуриненко.

К реализации проекта планируется приступить в текущем году, завершить - в 2019-м. Многоэтажка разместится в границах ул. Шаранговича-Горецкого.

Заказчиком по объекту выступает УКС Мингорисполкома. Конкурсная и проектная документация согласована с китайской стороной, на завершающем этапе находится процедура подрядных торгов, что позволит в июне выйти на заключение договоров. Параллельно ведется работа по оформлению материалов по отводу земельного участка.

Дмитрий Гуриненко также рассказал, что введен арендный жилой дом на 129 квартир по ул. Выготского, он находится на стадии заселения. Еще один арендный дом на 79 квартир в том же районе будет сдан в эксплуатацию осенью.-0-