Дом русского зарубежья им. Александра Солженицына подарит педагогам Минской области 300 книг

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московский Дом русского зарубежья им. Александра Солженицына передаст в дар педагогам Минской области 300 книг на русском языке, сообщили БЕЛТА в Минском областном институте развития образования.

Мероприятие пройдет в институте 29 марта при содействии представительства Россотрудничества в Беларуси - Российского центра науки и культуры в Минске. Для его участников, которыми станут педагоги Минской области и сотрудники института, подготовлена выставка-презентация книг Дома русского зарубежья. Среди них издания по истории России, философии, литературоведению, искусству; русская классическая и современная литература; книги, посвященные историческому и культурному наследию русской эмиграции; словари и учебные пособия по русскому языку.

Дом русского зарубежья им. Александра Солженицына - это комплекс, сочетающий функции музея, архива, библиотеки, научно-исследовательского, информационно-издательского и культурно-просветительского центра. Ведет большую работу, которая началась в 1990 году с первой выставки в Москве парижского издательства YMCA-Ргеss. С 1991 года выставки книг этого издательства, а потом и издательства "Русский путь", с передачей литературы в дар стали проводиться в городах России и за рубежом.

Ежегодно в дар передается от 30 тыс. до 50 тыс. экземпляров новых книг. Программа книжной помощи осуществляется при финансовой поддержке Русского общественного фонда Александра Солженицына, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и правительства Москвы.

Книги, переданные в дар Минскому областному институту развития образования, который ежегодно посещают более 10 тыс. педагогов, будут использованы при организации повышения квалификации, самообразования учителей и руководителей учреждений образования центрального региона.-0-