Домашние кулинары и кондитеры смогут торговать на сельхозярмарках в Минске

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Места для торговли домашней кулинарией и выпечкой появятся на сельхозярмарках в Минске, сообщила сегодня на оперативном совещании в мэрии начальник Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам Нины Емельяновой, городские власти приняли решение, в соответствии с которым физические лица смогут продавать хлебобулочные и кондитерские изделия, готовую кулинарную продукцию на городских площадках.
В настоящее время такие торговые зоны оборудованы на рынках. Они обозначены специальной вывеской с информацией, что продукты питания изготовлены в домашних условиях, не имеют документов, подтверждающих их качество и безопасность. Это одна из мер по реализации нормативных правовых актов, направленных на создание условий самозанятости граждан.
Нина Емельянова также обратила внимание на необходимость контроля за ассортиментом представленной на сельхозярмарках продукции. В прошлом году отмечались многочисленные факты продажи импортных овощей и фруктов, случаи, когда с машин без необходимых документов торговали граждане иностранных государств и др.
Сезон сельскохозяйственных ярмарок в Минске откроется 22 сентября. Всего планируется провести 150 таких мероприятий.-0-
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