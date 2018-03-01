Допмеры профилактики потребления наркотиков среди молодежи примут в Минске

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дополнительные меры профилактики потребления наркотиков среди молодежи примут в Минске. Соответствующий план мероприятий на 2018 год и итоги работы по противодействию наркомании в 2017 году обсуждался сегодня на заседании Мингорисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению председателя Мингорисполкома Андрея Шорца, в первую очередь необходимо уделить внимание организации досуга школьников. Стоит больше проводить экскурсий на предприятия. Это может быть не только интересно детям, но и позволит им определиться с будущей профессией. Кроме того, школам следует наладить взаимодействие с "Киновидеопрокатом", управлением спорта и туризма горисполкома, чтобы ученики могли бесплатно или за символическую плату посещать утренние или дневные сеансы в кинотеатрах, бассейны, ледовые площадки. "Чем доступнее будут развлечения, тем меньше дети будут попадать в плохую компанию", - считает Андрей Шорец.

В свою очередь начальник ГУВД Мингорисполкома Сергей Дорошко подчеркнул важность вовлечения в трудовую деятельность молодых людей, осужденных за оборот наркотиков. "Наниматели не хотят принимать таких на работу. Нужно определиться с трудоустройством тех, кто освобождается из мест лишения свободы, не дать им снова попасть за решетку", - отметил он.

Председатель комитета по труду, занятости и социальной защите горисполкома Жанна Романович проинформировала, что комитет внес предложение о бронировании мест для таких граждан, а также тех, кто прибывает из ЛТП. "Уже 18 человек трудоустроены, 24 человека направлены на переобучение. С 18 молодыми людьми ведется работа по подбору вакансий", - уточнила она.

На заседании Мингорисполкома были озвучены предложения по подготовке информационных материалов о пропаганде здорового образа жизни, работе в социальных сетях и на интернет-ресурсах.-0-