21 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Дополнительное освещение установлено возле 29 учебных заведений Гродненской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД облисполкома.

В регионе продолжаются мероприятия, направленные на повышение дорожной безопасности. Перед началом учебного года у школ и детских садов обновляется разметка на пешеходных переходах, искусственных неровностях, наносятся пиктограммы и предупредительные надписи "Школа". В ГАИ Гродненской области отметили, что эта работа практически завершена.

"По результатам обследования принято решение об оборудовании у 29 учебных заведений дополнительного освещения. Возле 24 учебных заведений оборудованы новые искусственные неровности. На дорогах области на подходах к школам и садам обустроено свыше 2 км укрепленных обочин и пешеходных дорожек. Там, где это необходимо, появились дополнительные ограждения для пешеходов", - рассказали в отделении.

В ГАИ напомнили водителям о том, что в связи с окончанием летних каникул и началом учебного года, в целях профилактики и предупреждения дорожных происшествий с участием детей 25 августа начнется акция "Внимание - дети!". В ее дни машины в светлое время суток должны двигаться с включенным ближним светом фар.

С началом занятий у пешеходных переходов возле школ и детских садов будут дежурить сотрудники ГАИ и дружинники. Сделано это будет для помощи маленьким пешеходам, а также для профилактики нарушения как со стороны водителей, так и пеших участников дорожного движения.-0-