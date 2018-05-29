Дополнительные автобусы и троллейбусы выедут на маршруты в Минске 30 мая

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортники Минска увеличат количество подвижного состава 30 мая на время проведения республиканского праздника "Последний звонок-2018", сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".
В этот день масштабное мероприятие в МКСК "Минск-Арена" соберет сотни людей, поэтому с 15.00 до 17.00 на некоторые участки с возможной напряженностью трафика направят дополнительные машины.
Так, на автобусном маршруте №1 "Вокзал - ДС Веснянка" количество подвижного состава увеличится на 8 единиц, №133 "ДС Карбышева - ДС Веснянка" - на 3, на троллейбусном маршруте №10 "ДС Веснянка - ДС Малиновка-4" - на 6 единиц.
Также вводится временный троллейбусный маршрут №10Д "ДС Веснянка - ст.м. Пушкинская".-0-
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