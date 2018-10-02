Дополнительные бригады скорой помощи появятся в небольших райцентрах

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество бригад скорой медицинской помощи увеличат в районных центрах с численностью населения до 15 тыс., сообщил журналистам министр здравоохранения Валерий Малашко, передает корреспондент БЕЛТА.

В стране есть регионы, которые по социальному нормативу обслуживаются лишь одной круглосуточной бригадой скорой помощи. "Этого, естественно, мало. Мы сегодня организуем межрайонные центры, стираем границы как между районами, так и между областями, устанавливая высокотехнологичное оборудование на региональном уровне. Как пример: недавно открылся новый лечебный корпус Волковысской ЦРБ, - отметил Валерий Малашко. - Фельдшер скорой помощи, установив диагноз "инфаркт", транспортирует пациента в межрайонный центр. Естественно, требуется дополнительное время, чтобы бригада скорой помощи транспортировала пациента в соседний район". Чтобы не снижалась доступность помощи в этом небольшом районном центре, планируется ввести вторую бригаду, которая будет работать на район.

Как уточнил министр, дополнительные круглосуточные бригады в небольших райцентрах появятся после утверждения обновленного социального стандарта. Вместе с тем, заметил Валерий Малашко, многие районные власти уже сейчас принимают решение по этому вопросу.

Министр здравоохранения сегодня на заседании осенней сессии Палаты представителей представил проект закона "Об изменении Закона Республики Беларусь "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Этим документом планируется, в частности, регламентировать отдельные вопросы, касающиеся выдачи санитарно-гигиенического заключения, уточнить права органов и учреждений, осуществляющих госсаннадзор, их должностных лиц, а также обязанности организаций и индивидуальных предпринимателей в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.-0-