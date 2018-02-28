28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дополнительные фотоловушки установлены в Минской области для выявления квадроциклистов-нарушителей. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник УГАИ УВД Миноблисполкома Николай Короткевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Совместно с дирекцией Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения изучен и решен вопрос установки дополнительных средств фотовидеофиксации - так называемых фотоловушек - для оперативного выявления лиц, управляющих мотовездеходами с нарушением правил. В частности, только на территории Боровлянского спецлесхоза установлено и ежедневно используется 15 фотоловушек", - сказал Николай Короткевич.

ГАИ взаимодействует с дорожными и другими эксплуатирующими организациями, чтобы создать искусственные препятствия и не допустить передвижения этого вида транспорта по подземным пешеходным переходам и скотопрогонам. "Разработаны соответствующие схемы организации дорожного движения, они согласованы с балансодержателями. Приняты меры инженерного характера, исключающие возможность проезда на мотовездеходах. В частности, установлены водоналивные блоки, которые засыпаны песком. Они обозначены дорожными знаками, чтобы исключить возможность наезда на них в темное время суток", - отметил начальник УГАИ УВД Миноблисполкома.

По словам Николая Короткевича, привлекаются и силы Минского областного управления МЧС: проводится воздушная разведка при помощи квадрокоптера. Это существенно повышает эффективность профилактических мероприятий: с высоты полета хорошо видна территория, прилегающая к лесным угодьям и к проезжей части.

На данный момент проведено уже более 40 рейдовых мероприятий, пресечено 7 фактов управления мотовездеходами. На охраняемые стоянки отделов и органов внутренних дел доставлено 12 квадроциклов и снегоходов. В общей сложности проведена отработка 597 домовладений. Официальное предупреждение о запрете эксплуатации мотовездеходов на дорогах общественного пользования и полях выдано 53 владельцам этих транспортных средств.

Николай Короткевич подчеркнул, что и на будущее запланирован комплекс мероприятий. К следующему осенне-зимнему периоду на полях будут более широко использованы снегозадерживающие щиты и сетки, чтобы исключить возможность маневренного передвижения по сельхозугодьям.-0-