Дополнительный транспорт пустят в Минске 1 сентября для гостей праздника "Тбилисоба"

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дополнительный транспорт пустят в Минске 1 сентября для гостей праздника грузинской культуры "Тбилисоба", сообщили БЕЛТА на предприятии "Столичный транспорт и связь".

Количество единиц подвижного состава увеличат с 12.00 до 24.00 на автобусных маршрутах № 1, 24, 73, 100 и троллейбусных маршрутах № 53, 46.

Как сообщалось, праздник пройдет на территории Верхнего города. В белорусскую столицу приедут грузинская джазовая певица Нино Катамадзе, легендарный грузинский ансамбль народной песни и танца "Эрисиони" и фольклорно-вокальный ансамбль "Голоса Грузии". В нынешнем году полюбившийся минчанам фестиваль станет еще масштабней: продлится до полуночи и распространится до набережной Свислочи, на улицу Зыбицкую. Впервые пройдет турбазар, где гостям расскажут о достопримечательностях страны и предложат выгодные туры.-0-