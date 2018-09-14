Допсредства в Минске направят на развитие социокультурной сферы и городское хозяйство

14 сентября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Дополнительные средства в Минске направят на развитие социокультурной сферы и городское хозяйство. На сессии Минского городского Совета депутатов сегодня внесены изменения в бюджет и инвестиционную программу города в связи с прогнозируемым ростом доходов, передает корреспондент БЕЛТА.

Доходная часть увеличится на Br100 млн. Эти средства предусмотрены на повышение зарплат работникам бюджетной сферы, восстановление резервного фонда, ранее использованного для строительства третьей линии метро, реализацию проектов инвестиционной программы и др. В том числе запланировано дополнительное финансирование мероприятий по озеленению, архитектурному освещению, реконструкцию центра "Росток".

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