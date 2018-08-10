ДОСЬЕ: К 60-летию города Солигорска

Город Солигорск известен тем, что именно там добывается главное минеральное богатство Беларуси - калийные соли. Он находится вблизи Старобинского месторождения калийных солей, которое занимает площадь 350 кв.км и является не только крупнейшим в Европе, но также одним из самых больших в мире. Сегодня Солигорск - молодой и перспективный районный центр с населением, превышающим 106 тыс. человек.

История города

История Солигорска напрямую связана с открытием в 1949 году Старобинского месторождения калийных солей. Геологи, занимавшиеся поиском полезных ископаемых на территории Беларуси, установили буровую вышку неподалеку от деревни Чижевичи Старобинского района. 9 мая бригаде под руководством старшего бурового мастера Александра Нестерова удалось обнаружить залежи калийных солей. Позже стало очевидно, что экспедиция совершила грандиозное открытие: за десятки лет из недр месторождения было добыто свыше 1 млрд т ценного сырья.

В 1958 году началось промышленное освоение месторождения и было принято решение о строительстве первого белорусского калийного комбината. Вскоре на месте деревни Вишневка возник рабочий поселок Новостаробинск, который в 1959 году был переименован в Солигорск. Вероятно, это произошло потому, что сочетание частей "ново" и "старо" в названии населенного пункта было не слишком благозвучным.

В шахте рудника. Осмотр комбайна. Август 1973 года

Днем рождения города считается 10 августа 1958 года, когда состоялся митинг, посвященный закладке будущей столицы белорусских шахтеров. В этот день был открыт первый исторический памятник Солигорска - простой бетонный куб с надписью "10-VIII/1958 г. здесь заложен город Новостаробинск".

С 1958 года Новостаробинск возводился быстрыми темпами: на строительство поселка, рудников, обогатительных фабрик в Беларусь ехали молодые люди из разных концов Советского Союза. Первому стройотряду из 96 человек, прибывшему на Всесоюзную ударную комсомольскую стройку, приходилось работать в очень трудных условиях. Поскольку Солигорск был построен усилиями молодежи со всего СССР, в 1960 году одна из улиц рабочего поселка была названа в честь Ленинского комсомола. Именно на ней появились первая автобусная станция, первый магазин, первая больница, первый 16-квартирный дом, первая столовая, первая школа. Впрочем, старейшие улицы города возникли уже к 1959 году. Им были присвоены названия Строительная и Шахтерская.

Бригада одного из лучших строителей Солигорска Жибуль на строительстве жилого дома. Сентябрь 1959 года

В 1961 году в Солигорске был основан горно-механический техникум, позднее переименованный в горно-химический. Одновременно с техникумом свои двери распахнул кинотеатр, открылась для посетителей городская библиотека. В 1962 году завершилось строительство Солигорской железнодорожной ветки, связавшей город с его северным соседом - Слуцком.

Пока на месте бывших деревень рос молодой промышленный город, специалисты Всесоюзного треста "Шахстоспецстрой" руководили созданием первых шахт вблизи Солигорска. В июле 1958 года на место проходки белорусских шахт прибыла первая группа шахтостроителей, а весной 1960 года на поверхность была поднята первая бадья с калийной солью, добытая на глубине 414 м. Сегодня об этом историческом событии напоминает мемориал в честь шахтера-первопроходца, установленный напротив Дома культуры в Солигорске. Бетонный монумент, облицованный медью, был сооружен в 1977 году архитекторами С.Ф.Ткаченко, В.М.Блохиным и скульптором Г.В.Буралкиным.

Памятник шахтерам в центре Солигорска. Сентябрь 1987 года

Градообразующим предприятием изначально должен был стать Солигорский калийный комбинат (ныне ОАО "Беларуськалий"), который был введен в эксплуатацию в 1963 году. Тогда же Солигорск получил статус города, а два года спустя стал административным центром района. Город рос по мере того, как расширялось производство: к 1979 году на территории Солигорска работали уже четыре калийных комбината.

Солигорск современный

В настоящее время город является крупным промышленным центром Беларуси. Своим процветанием Солигорск обязан главным образом масштабному производственному объединению "Беларуськалий". Продукция предприятия поставляется более чем в 90 стран мира. По данным Международной ассоциации удобрений, на его долю приходится пятая часть мирового объема производства калийных удобрений. Сейчас на "Беларуськалии" трудятся около 19,6 тыс. человек. Подготовку квалифицированных кадров для калийной промышленности осуществляет Солигорский государственный горно-химический колледж.

В Солигорске также действуют предприятия легкой, пищевой промышленности, строительной индустрии. В их числе ОАО "Купалинка", ЗАО "Калинка", филиал ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат", ОАО "Солигорский молочный завод", ОАО "Трест "Шахтоспецстрой" и другие.

В цехе фабрики бельевого трикотажа в Солигорске. Февраль 1978 года

Город отличается развитой инфраструктурой: наряду с учреждениями образования и здравоохранения работают кинотеатр, Дом культуры, Центр детского творчества, Солигорский краеведческий музей. Есть также множество мест для активного отдыха и занятий спортом: залы, бассейны, тиры, школы и клубы ДОСААФ. Крупнейшими спортивными сооружениями города являются стадион "Строитель" (домашняя площадка футбольного клуба "Шахтер") и Спортивно-зрелищный комплекс с ледовой ареной, который был возведен к 50-летию города в 2008 году.

Планировка Солигорска достаточно компактна. Главными улицами являются улица Ленина, проспект Мира, улица Козлова. То, что одна из них названа в честь известного государственного деятеля БССР, Героя Советского Союза Василия Ивановича Козлова неслучайно: в 1920-е годы он занимался партийно-хозяйственной работой в Старобинском районе, а в годы Великой Отечественной войны был первым секретарем Минского подпольного обкома КП(б)Б и одновременно командиром партизанского соединения Минской области, штаб которого находился на Старобинщине.

В центре города расположена площадь имени В.И. Ленина, где в 1980 году был установлен памятник вождю большевиков. Автор скульптуры - народный художник БССР Андрей Бембель. У площади возвышаются здания городского Дворца культуры и 19-этажного инженерно-лабораторного корпуса ОАО "Беларуськалий".

ОАО "Беларуськалий". Июнь 2014 года

Солигорск, задуманный архитекторами как город-сад, сегодня выглядит весьма привлекательно: жилые сектора в микрорайонах соседствуют с зелеными скверами, парками, садами. Безусловным украшением города является Солигорское водохранилище, созданное в 1967 году на реке Случь. У побережья раскинулась лесопарковая зона - популярное место отдыха, где есть детский городок и благоустроенные пляжи. Поблизости расположены санаторий "Березка", детский оздоровительный лагерь "Дубрава", реабилитационно-оздоровительный центр "Зеленый Бор".

Солигорск. Парк четырех стихий. Август 2008 года

Одной из главных достопримечательностей города является парк "Четырех стихий". Согласно замыслу архитектора Александра Соболевского, он олицетворяет гармоничное сочетание четырех элементов: огня, воды, земли и воздуха. В соответствии с этим зеленый массив разделен аллеями на сектора, каждый из которых посвящен определенной стихии. Посетители парка могут послушать симфонии ветра на аллее "Звучащих трубок", поиграть с солнечными зайчиками, отдохнуть у фонтана и даже увидеть Висячие сады.

Символика города

Современная символика появилась у города в 1998 году. Герб Солигорска представляет собой "варяжский" щит, рассеченный вертикально: в правом голубом поле изображена половина золотого колоса, в левом красном - шесть пар чередующихся серебряных и красных врубов. Красные и белые полосы на гербе напоминают залегающие в таком порядке и так же окрашенные пласты калийных солей - главного природного богатства региона. Золотой колос в голубом поле символизирует плодородие, которое придают почве калийные удобрения, а также олицетворяет благополучие, достаток и процветание.

Гордость Солигорщины

Солигорский район - родина многих выдающихся людей, чьи заслуги в различных сферах деятельности были отмечены почетными званиями и наградами, среди них: