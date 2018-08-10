ДОСЬЕ: К 60-летию города Солигорска

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
10 августа 2018, Пт
+26°C
Ясно EUR 2.3707
USD 2.0446
RUB 3.0962
Главное
Александр Лукашенко Повышение эффективности работы СЭЗ обсуждено на совещании у Лукашенко
Президент
Футболисты "Динамо-Минск" разгромили "Зенит" в домашнем матче квалификации Лиги Европы
Спорт
Национальный доклад по БелАЭС соответствует требованиям Евросоюза для стресс-тестов - Фой
Экономика
"Все говорят - начинай новую жизнь в Минске!" 60-ю квартиру от "Евроопт" выиграл хирург Александр Филатов из Гомеля
Общество
Минобразования не исключает использования новой системы оценки на ЦТ в следующем году
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Витебской области увеличилось число выявленных бешеных животных
10:43 Регионы
В Брагинском районе легковушка съехала в кювет и опрокинулась: пострадала 5-летняя девочка
10:42 Происшествия
Родители Меланьи Трамп получили гражданство США
10:39 Калейдоскоп
Специальный конверт выпустят ко Дню белорусской письменности в Иваново
10:30 Регионы
Беларусь и Узбекистан обсудили обмен визитами на высшем и высоком уровнях
10:27 Политика
Онлайн-конференция по новой редакции закона о госзакупках пройдет на сайте БЕЛТА 15 августа
10:25 Экономика
Сезон охоты на болотную и водоплавающую дичь откроется в Беларуси 11 августа
10:12 Общество
В Саратовской области планируют производить тракторы МТЗ
10:08 Экономика
Товарооборот между Беларусью и Швецией за I полугодие увеличился почти на 30%
10:04 Экономика
Посольство Беларуси в России подключилось к поиску пропавших в Карелии белорусских байдарочников
10:00 Общество
В Японии пропал спасательный вертолет
09:52 В мире
В Китае из-за проливных дождей погибли 8 человек
09:47 В мире
Должностные лица ветслужбы в Гродненской области обвиняются в хищении и служебном подлоге
09:45 Происшествия
Во время футбольного матча между "Динамо-Минск" и "Зенитом" задержано 16 фанатов
09:37 Спорт
Медведев сравнил новые санкции против России с объявлением экономической войны
09:32 В мире
ДОСЬЕ: К 60-летию города Солигорска
09:29 Регионы
Белорусско-узбекский форум делового и межрегионального сотрудничества пройдет в сентябре в Ташкенте
09:25 Экономика
Международный фестиваль хореографического искусства "Сожскi карагод" пройдет в Гомеле 14-16 сентября
08:58 Культура
В Китае 14 человек заразились сибирской язвой
08:51 В мире
В Пружанском районе заработал новый цех деревообработки
08:45 Регионы
Все новости
Темы
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Уборочная кампания Уборочная кампания
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

ДОСЬЕ: К 60-летию города Солигорска

Регионы 10.08.2018 | 09:29
На улицах Солигорска. 2008 год
На улицах Солигорска. 2008 год

Город Солигорск известен тем, что именно там добывается главное минеральное богатство Беларуси - калийные соли. Он находится вблизи Старобинского месторождения калийных солей, которое занимает площадь 350 кв.км и является не только крупнейшим в Европе, но также одним из самых больших в мире. Сегодня Солигорск - молодой и перспективный районный центр с населением, превышающим 106 тыс. человек.

История города

История Солигорска напрямую связана с открытием в 1949 году Старобинского месторождения калийных солей. Геологи, занимавшиеся поиском полезных ископаемых на территории Беларуси, установили буровую вышку неподалеку от деревни Чижевичи Старобинского района. 9 мая бригаде под руководством старшего бурового мастера Александра Нестерова удалось обнаружить залежи калийных солей. Позже стало очевидно, что экспедиция совершила грандиозное открытие: за десятки лет из недр месторождения было добыто свыше 1 млрд т ценного сырья.

В 1958 году началось промышленное освоение месторождения и было принято решение о строительстве первого белорусского калийного комбината. Вскоре на месте деревни Вишневка возник рабочий поселок Новостаробинск, который в 1959 году был переименован в Солигорск. Вероятно, это произошло потому, что сочетание частей "ново" и "старо" в названии населенного пункта было не слишком благозвучным.

В шахте рудника. Осмотр комбайна. Август 1973 года
В шахте рудника. Осмотр комбайна. Август 1973 года

Днем рождения города считается 10 августа 1958 года, когда состоялся митинг, посвященный закладке будущей столицы белорусских шахтеров. В этот день был открыт первый исторический памятник Солигорска - простой бетонный куб с надписью "10-VIII/1958 г. здесь заложен город Новостаробинск".

С 1958 года Новостаробинск возводился быстрыми темпами: на строительство поселка, рудников, обогатительных фабрик в Беларусь ехали молодые люди из разных концов Советского Союза. Первому стройотряду из 96 человек, прибывшему на Всесоюзную ударную комсомольскую стройку, приходилось работать в очень трудных условиях. Поскольку Солигорск был построен усилиями молодежи со всего СССР, в 1960 году одна из улиц рабочего поселка была названа в честь Ленинского комсомола. Именно на ней появились первая автобусная станция, первый магазин, первая больница, первый 16-квартирный дом, первая столовая, первая школа. Впрочем, старейшие улицы города возникли уже к 1959 году. Им были присвоены названия Строительная и Шахтерская.

Бригада одного из лучших строителей Солигорска Жибуль на строительстве жилого дома. Сентябрь 1959 года
Бригада одного из лучших строителей Солигорска Жибуль на строительстве жилого дома. Сентябрь 1959 года

В 1961 году в Солигорске был основан горно-механический техникум, позднее переименованный в горно-химический. Одновременно с техникумом свои двери распахнул кинотеатр, открылась для посетителей городская библиотека. В 1962 году завершилось строительство Солигорской железнодорожной ветки, связавшей город с его северным соседом - Слуцком.

Пока на месте бывших деревень рос молодой промышленный город, специалисты Всесоюзного треста "Шахстоспецстрой" руководили созданием первых шахт вблизи Солигорска. В июле 1958 года на место проходки белорусских шахт прибыла первая группа шахтостроителей, а весной 1960 года на поверхность была поднята первая бадья с калийной солью, добытая на глубине 414 м. Сегодня об этом историческом событии напоминает мемориал в честь шахтера-первопроходца, установленный напротив Дома культуры в Солигорске. Бетонный монумент, облицованный медью, был сооружен в 1977 году архитекторами С.Ф.Ткаченко, В.М.Блохиным и скульптором Г.В.Буралкиным.

Памятник шахтерам в центре Солигорска. Сентябрь 1987 года
Памятник шахтерам в центре Солигорска. Сентябрь 1987 года

Градообразующим предприятием изначально должен был стать Солигорский калийный комбинат (ныне ОАО "Беларуськалий"), который был введен в эксплуатацию в 1963 году. Тогда же Солигорск получил статус города, а два года спустя стал административным центром района. Город рос по мере того, как расширялось производство: к 1979 году на территории Солигорска работали уже четыре калийных комбината.

Солигорск современный

В настоящее время город является крупным промышленным центром Беларуси. Своим процветанием Солигорск обязан главным образом масштабному производственному объединению "Беларуськалий". Продукция предприятия поставляется более чем в 90 стран мира. По данным Международной ассоциации удобрений, на его долю приходится пятая часть мирового объема производства калийных удобрений. Сейчас на "Беларуськалии" трудятся около 19,6 тыс. человек. Подготовку квалифицированных кадров для калийной промышленности осуществляет Солигорский государственный горно-химический колледж.

В Солигорске также действуют предприятия легкой, пищевой промышленности, строительной индустрии. В их числе ОАО "Купалинка", ЗАО "Калинка", филиал ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат", ОАО "Солигорский молочный завод", ОАО "Трест "Шахтоспецстрой" и другие.

В цехе фабрики бельевого трикотажа в Солигорске. Февраль 1978 года
В цехе фабрики бельевого трикотажа в Солигорске. Февраль 1978 года

Город отличается развитой инфраструктурой: наряду с учреждениями образования и здравоохранения работают кинотеатр, Дом культуры, Центр детского творчества, Солигорский краеведческий музей. Есть также множество мест для активного отдыха и занятий спортом: залы, бассейны, тиры, школы и клубы ДОСААФ. Крупнейшими спортивными сооружениями города являются стадион "Строитель" (домашняя площадка футбольного клуба "Шахтер") и Спортивно-зрелищный комплекс с ледовой ареной, который был возведен к 50-летию города в 2008 году.

Планировка Солигорска достаточно компактна. Главными улицами являются улица Ленина, проспект Мира, улица Козлова. То, что одна из них названа в честь известного государственного деятеля БССР, Героя Советского Союза Василия Ивановича Козлова неслучайно: в 1920-е годы он занимался партийно-хозяйственной работой в Старобинском районе, а в годы Великой Отечественной войны был первым секретарем Минского подпольного обкома КП(б)Б и одновременно командиром партизанского соединения Минской области, штаб которого находился на Старобинщине.

В центре города расположена площадь имени В.И. Ленина, где в 1980 году был установлен памятник вождю большевиков. Автор скульптуры - народный художник БССР Андрей Бембель. У площади возвышаются здания городского Дворца культуры и 19-этажного инженерно-лабораторного корпуса ОАО "Беларуськалий".

ОАО "Беларуськалий". Июнь 2014 года
ОАО "Беларуськалий". Июнь 2014 года

Солигорск, задуманный архитекторами как город-сад, сегодня выглядит весьма привлекательно: жилые сектора в микрорайонах соседствуют с зелеными скверами, парками, садами. Безусловным украшением города является Солигорское водохранилище, созданное в 1967 году на реке Случь. У побережья раскинулась лесопарковая зона - популярное место отдыха, где есть детский городок и благоустроенные пляжи. Поблизости расположены санаторий "Березка", детский оздоровительный лагерь "Дубрава", реабилитационно-оздоровительный центр "Зеленый Бор".

Солигорск. Парк четырех стихий. Август 2008 года
Солигорск. Парк четырех стихий. Август 2008 года

Одной из главных достопримечательностей города является парк "Четырех стихий". Согласно замыслу архитектора Александра Соболевского, он олицетворяет гармоничное сочетание четырех элементов: огня, воды, земли и воздуха. В соответствии с этим зеленый массив разделен аллеями на сектора, каждый из которых посвящен определенной стихии. Посетители парка могут послушать симфонии ветра на аллее "Звучащих трубок", поиграть с солнечными зайчиками, отдохнуть у фонтана и даже увидеть Висячие сады.

Символика города

Современная символика появилась у города в 1998 году. Герб Солигорска представляет собой "варяжский" щит, рассеченный вертикально: в правом голубом поле изображена половина золотого колоса, в левом красном - шесть пар чередующихся серебряных и красных врубов. Красные и белые полосы на гербе напоминают залегающие в таком порядке и так же окрашенные пласты калийных солей - главного природного богатства региона. Золотой колос в голубом поле символизирует плодородие, которое придают почве калийные удобрения, а также олицетворяет благополучие, достаток и процветание.

Гордость Солигорщины

Солигорский район - родина многих выдающихся людей, чьи заслуги в различных сферах деятельности были отмечены почетными званиями и наградами, среди них:

Герасимович Михаил Антонович (1926-2014) Участник Великой Отечественной войны. Первый председатель исполкома

рабочего поселка Солигорск. Награжден орденом Отечественной войны II

степени (1985) и другими знаками отличия. Звание почетного гражданина

Солигорска присвоено в 2006 году.

Гуринович Федор Федорович (род. в 1950) Журналист, автор 20 книг поэзии и прозы, среди которых сборник стихов

"Хлеб и соль", книга "Птичий алфавит", книга избранных произведений

"Остается вера". Лауреат Литературной премии имени Янки Мавра. Является

заслуженным ветераном труда. Звание почетного гражданина Солигорского

района присвоено в 2016 году.

Жук Александр Афанасьевич (1918-1983) Герой Советского Союза (1945),

генерал-майор (1957). Во время Великой Отечественной войны воевал на

Западном, Донском, 1-м и 2-м Белорусском фронтах. Как командир

стрелкового полка отличился в апреле 1945 года при форсировании реки

Одер и в боях за взятие и расширение плацдарма на западном берегу реки.

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (трижды), Кутузова III

степени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды.
Корж Василий Захарович; (1899-1967) Герой Советского Союза (1944). В годы гражданской войны - участник

партизанского движения на территории Западной Беларуси, награжден

орденом Красного Знамени. В первые дни Великой Отечественной войны

сформировал и возглавил один из первых в Беларуси партизанских отрядов. В

1949-1953 годах - заместитель министра лесного хозяйства БССР.
Макарова Галина Климентьевна (1919-1993) Актриса Национального академического театра имени Янки Купалы,

народная артистка БССР (1967), народная артистка СССР (1980).

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
БЕЛТА, досье, праздник, проект, Солигорск
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3707 BYN 2.35 BYN 2.365 BYN
USD
2.0446 BYN 2.04 BYN 2.06 BYN
RUB
3.0962 BYN 3.055 BYN 3.1 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Как в Беларуси составляют прогноз погоды
Все видео

Фотоновости

Новые казармы 72-го ОУЦ в Печах
Все фото

Инфографика

Шкала цветовых уровней опасности погоды Цветовая индикация для предупреждения населения о сложных погодных условиях и чрезвычайных ситуациях широко используется в мире.
Вся инфографика
Президент
Во время совещания Лукашенко намерен посетить Оршу и проконтролировать выполнение поручений по развитию города
Лукашенко: Беларусь очень ценит установленные с руководством Эквадора политические контакты
Лукашенко поздравил Леонида Кучму с 80-летием
Политика
Во время встречи. Фото МИД Беларуси Беларусь и Узбекистан обсудили обмен визитами на высшем и высоком уровнях
Беларусь обсуждает с Нигерией возможности увеличения поставок сложнотехнической продукции
Беларусь и Казахстан в сентябре подпишут дорожную карту сотрудничества на 2019-2020 годы
Экономика
Во время заседания Экономический блок вопросов будет приоритетным на осенней сессии Палаты представителей
Онлайн-конференция по новой редакции закона о госзакупках пройдет на сайте БЕЛТА 15 августа
В Саратовской области планируют производить тракторы МТЗ
Происшествия
Светлана Коржич Мать погибшего Коржича дала показания в суде
СК: добытые доказательства подтверждают факты для возбуждения дела о несанкционированном доступе к компьютерной информации
В Брагинском районе легковушка съехала в кювет и опрокинулась: пострадала 5-летняя девочка
Общество
В Беларуси в выходные жара спадет и пройдут кратковременные дожди
Сезон охоты на болотную и водоплавающую дичь откроется в Беларуси 11 августа
Посольство Беларуси в России подключилось к поиску пропавших в Карелии белорусских байдарочников
Спорт
Фото ФК "Динамо-Минск" Футболисты "Динамо-Минск" разгромили "Зенит" в домашнем матче квалификации Лиги Европы
Во время футбольного матча между "Динамо-Минск" и "Зенитом" задержано 16 фанатов
Белоруска Арина Соболенко проиграла в 1/8 финала теннисного турнира в Монреале
Технологии
В офисе компании Wargaming. Фото из архива Материалы об истории Wargaming стали частью коллекции национального музея The Strong в США
Samsung показал новую модель часов
Власти Мексики готовы клонировать калифорнийскую морскую свинью
Культура
Владимир Прокопцов. Фото из архива Персональная выставка Владимира Прокопцова открылась в Национальном художественном музее
Международный фестиваль хореографического искусства "Сожскi карагод" пройдет в Гомеле 14-16 сентября
Концерт в костеле в Шеметово стал заключительным на международном фестивале классической музыки
В мире
Фото из архива AP В Йемене во время бомбардировки погибли 29 детей, 48 человек ранены
В Японии пропал спасательный вертолет
В Китае из-за проливных дождей погибли 8 человек
Калейдоскоп
Британские ученые выяснили, почему коты любят коробки
Родители Меланьи Трамп получили гражданство США
Туриста оштрафовали на 1000 евро за сувенир из Италии
Газета 7 дней
Уверенный ход жатвы
Туфельки для Золушки
Приглашение в Заполярье
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия