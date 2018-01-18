Достижение Целей устойчивого развития возможно только совместными усилиями - парламентарий

18 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Достижение Целей устойчивого развития в Беларуси возможно только совместными усилиями всех заинтересованных сторон. Такое мнение высказала сегодня в Могилеве на первом заседании областной рабочей группы по устойчивому развитию председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Татьяна Конончук, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь привержена осуществлению Повестки-2030. Ее составной частью являются 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) и 169 подчиненных им задач, которые необходимо достичь к 2030 году. В настоящее время в республике проходит работа по имплементации ЦУР (фактическая реализация международных обязательств на внутригосударственном уровне). "Прежде всего, это выполнение программы социально-экономического развития страны, корректировка всех государственных программ с учетом индикаторов, особенностей ЦУР. Эта работа ведется как на национальном, так и региональном уровнях", - сказала Татьяна Конончук.

В Могилевской области создана рабочая группа, которая будет разрабатывать стратегию развития региона. Это не только выполнение каких-то показателей, конкретных индикаторов, но и обязательное объединение всех ветвей власти, организаций и структур всех форм собственности, и, конечно, взаимодействие с населением, которое проживает на данной территории. "Очень важен поиск ресурсов, точек роста на тех или иных территориях и развитие человеческого потенциала. Нам нужно создать общество, которое видит свою миссию, новый образ желаемого будущего и стремится к его достижению", - отметила парламентарий.

Она также подчеркнула, что в Могилевской области в этом плане уже наработан определенный опыт и имеется положительная динамика, как по использованию местных ресурсов, развитию и продвижению территорий, так и сотрудничеству с международными организациями по реализации различных проектов.

Во время заседания выработан алгоритм работы на 2018 год, обсуждены планы и перспективы развития территорий, презентован успешный опыт по реализации различных проектов.

"В своей работе мы намерены сделать акцент на новые подходы и креативные инициативы, направленные на устойчивое развитие территорий и улучшение жизни людей на них. Проекты должны отвечать потребностям районов по улучшению бизнес-климата для роста занятости и самозанятости молодежи, смягчению последствий изменения климата, развитию туризма, рациональному использованию природоохранных территорий", - резюмировал заместитель руководителя областной рабочей группы по устойчивому развитию, председатель комитета экономики Могилевского облисполкома Руслан Страхар.-0-