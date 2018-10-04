Достижениями во всех сферах мы во многом обязаны учителям - Шорец

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучших педагогов Минска чествуют сегодня в Минском городском дворце культуры на торжестве, приуроченном ко Дню учителя, передает корреспондент БЕЛТА.
Более 600 педагогов различных учреждений образования гостеприимно приняли залы дворца, где их приветствовали веселые мимы и галантные кавалеры, дамы в костюмах прошлых эпох. Словом, к приему "золотого педагогического фонда", как назвал виновников торжества мэр Минска Андрей Шорец, организаторы подготовились основательно.
"Профессия учителя - базовая в нашем обществе. В том, что сделано в городе, немалая ваша заслуга", - отметил Андрей Шорец.
Он отдельно поблагодарил ветеранов, которые заложили серьезную базу, и современных учителей, которые поддерживают высокую планку столичного образования. Свидетельство тому - победы их учеников на предметных олимпиадах и всевозможных конкурсах.
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