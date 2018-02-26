Доступ неэкологичного транспорта в отдельные зоны Минска предлагается ограничить

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доступ транспорта низких экологических классов в отдельные зоны Минска предлагается ограничить, сообщил сегодня председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк на оперативном совещании в Мингорисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

В настоящее время разработана геоинформационная система базы данных для учета выбросов загрязняющих веществ на улично-дорожной сети города, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать ситуацию и оперативно информировать местные органы власти для принятия совместных мер, направленных на снижение нагрузки на атмосферный воздух.

"Комитетом прорабатывается вопрос с УГАИ ГУВД Мингорисполкома о возможности интегрирования программного обеспечения и автоматизированной системы управления дорожным движением с разработкой схемы организации дорожного движения, предусмотрев ограничение доступа (допуска) в отдельные зоны механических транспортных средств низких экологических классов, объезды участков с введенными ограничениями", - отметил Сергей Масляк.

Разработчиком системы выступает общественное объединение "Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте" (БАЭС). Новшество направлено на снижение вредного воздействия транспортных средств на экологию.

В целом, по словам Сергея Масляка, в столице в общем объеме поступающих в воздух загрязняющих веществ 85% приходится на мобильные источники (автотранспорт). В 2017 году объем выбросов выхлопных газов снизился по сравнению с 2016-м, что связано с обновлением автопарка, развитием электротранспорта, оптимизацией организации дорожного движения, увеличением доли использования общественного транспорта взамен личного. Мониторинг атмосферного воздуха проводился на 12 стационарных станциях, в том числе на 5 автоматических.

Согласно данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сложившиеся в городе метеорологические условия были в основном благоприятными для рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Кратковременные превышения предельно допустимых концентраций были зафиксированы в районе ул.Тимирязева и Радиальной в период отсутствия осадков, а также в микрорайоне Уручье при понижении температуры.

По результатам стационарных наблюдений, в 2017 году среднегодовые концентрации азота диоксида и оксида углерода в атмосферном воздухе Минска были ниже, чем в Могилеве, Витебске, Гомеле и Бресте, уровень загрязнения воздуха аммиаком и формальдегидом ниже, чем в областных центрах республики.-0-