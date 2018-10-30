Дружинники дежурят на оживленных пешеходных переходах в Гродно

30 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В дежурстве на оживленных пешеходных переходах в Гродно сотрудникам Госавтоинспекции помогают дружинники. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

ГАИ региона накануне перешло на усиленный режим работы. "Дружинники, а среди них представители предприятий, учреждений и организаций города, призваны помочь в первую очередь юным пешеходам и родителям с детьми в безопасном пересечении улиц по пешеходным переходам. При необходимости дружинники останавливают приближающийся транспорт", - рассказали в ГАИ.

В таком режиме Госавтоинспекция будет работать как минимум до конца недели. Сокращение светового дня и ухудшение погоды сказались на дорожной безопасности. В ГАИ Гродненской области призывают всех к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения.-0-