Два арендных жилых дома построят в Минске до конца года

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два арендных жилых дома построят в Минске до конца 2018 года, сообщил председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Сейчас в Минске строится три арендных жилых дома в микрорайоне Новинки, два из них будут введены в эксплуатацию в этом году. Один уже сдан, сейчас оформляются правоустанавливающие документы, и в течение ближайшего месяца он будет выставлен для распределения. Еще один дом будет построен до конца года", - рассказал Дмитрий Гуриненко.

Строительство арендного жилья в Минске начато в 2013 году. За этот период построено 2 704 квартиры - это порядка 25 домов, сообщил начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Александр Авраменко. "В будущем планируем сохранить такие темпы, но нужно понимать, что все будет зависеть от бюджета и доходности уже имеющегося арендного жилья", - отметил он.

По словам Александра Авраменко, арендное жилье очень востребовано. "Сейчас на одну арендную квартиру претендуют в среднем от 40 до 70 желающих. В 2013-2014 годах, когда все начиналось, это были сотни. Мы видим большую перспективу в развитии этого вида жилья", - добавил он.

По данным Минстройархитектуры, всего в Беларуси в 2018 году планируется построить 90 тыс. кв.м арендного жилья. В I квартале введено в эксплуатацию 33 тыс. кв.м.

Жилье коммерческого использования может получить каждый желающий, независимо от того, состоит ли он на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Но приоритет отдается нуждающимся. Если среди этой категории не будет желающих получить арендное жилье, его предложат гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Информация о наличии арендного жилья размещается на официальных сайтах местных администраций.

Материалы круглого стола будут размещены на сайте БЕЛТА.-0-