21 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Два детских дома семейного типа планируют построить в Гомельской области в 2018 году. Об этом сегодня на итоговой коллегии сообщил начальник управления образования Гомельского облисполкома Сергей Порошин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Согласно госинвестпрограмме на равнодолевых началах республиканского и областного бюджетов в прошлом году построены два детских дома семейного типа в Рогачеве и Лоеве. В 2018 году запланировано строительство таких же домов в Ельске и Жлобине", - сказал Сергей Порошин. Кроме того, в 2017 году за счет средств Международного банка реконструкции и развития завершен капитальный ремонт школ в Буда-Кошелевском, Ветковском, Кормянском, Лельчицком, Лоевском, Петриковском районах. В текущем году планируется провести капитальный ремонт восьми учреждений образования.

Начальник управления образования обратил внимание на то, что в 2018 году будет продолжена оптимизация учреждений образования. "Это один из основных путей рационального расходования бюджетных средств. Благодаря оптимизации, в прошлом году было сэкономлено более Br370 тыс. Все высвободившиеся средства направлены на текущее содержание учреждений образования", - сказал он.

По поручению председателя Гомельского облисполкома Владимира Дворника в регионе идет работа по организации профессиональной подготовки старшеклассников в шестой школьный день. Обучение осуществляется по востребованным на рынке труда профессиям: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, водитель колесных тракторов, автослесарь, животновод, цветовод, парикмахер и др. Сергей Порошин подчеркнул, что поставленная задача по профподготовке школьников должна быть выполнена каждым районом области.

В числе приоритетных направлений отрасли по-прежнему остаются совершенствование и повышение качества образования. Сергей Порошин также нацелил педагогов на работу с учащимися в рамках объявленного в Беларуси Года малой родины. Новое звучание, по его мнению, должны получить такие формы, как изучение родного края, краеведческие экспедиции, встречи с передовиками производства, ветеранами труда, знаменитыми земляками. Также необходимо пересмотреть вопросы деятельности школьных музеев, обновить экспонаты, активнее привлекать детей к поисковой работе. "Вся деятельность должна быть направлена на привитие детям любви и гордости за место, где их корни", - резюмировал он.-0-