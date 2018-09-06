Два детских сада открыли в Минске к Дню города

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два новых детских сада открыли в Минске к Дню города, передает корреспондент БЕЛТА.

Ясли-сад №18 построен в жилом районе Лебяжий, ясли-сад №96 - в микрорайоне Сухарево. Они рассчитаны на 230 мест, включают бассейн для обучения детей плаванию, музыкальные и спортивные залы, медицинские помещения и др.

В церемонии открытия яслей-сада №18 приняли участие председатель комитета по образованию Мингорисполкома Мария Киндиренко, глава администрации Центрального района Дмитрий Петруша, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Беларуси Кезбан Нилвана Дарама, представители турецкого бизнеса, депутат Палаты представителей Ирина Дорофеева. В саду будет 12 групп, в том числе две для детей с тяжелыми нарушениями речи, одна - для детей граждан Турции, проживающих в Минске. В ближайшее время ожидается прибытие преподавателя из Турции.

В новом учреждении образования оборудована крытая парковка для двухколесного транспорта, закуплен собственный парк велосипедов. "Это позволит привить детям любовь к велотуризму начиная с дошкольного возраста, а также поспособствует созданию здоровьесберегающей среды", - отметили в администрации Центрального района.

В открытии яслей-сада №96 приняли участие представители Мингорисполкома, Мингорсовета и администрации Фрунзенского района. На территории учреждения образования размещены детские игровые площадки для каждой возрастной группы, зона для обучения правилам дорожного движения. Здесь планируется открыть пункт коррекционно-педагогической помощи для воспитанников с нарушениями речи. Деток будут обучать игре в шашки и шахматы.

Также ясли-сад станут экспериментальной площадкой по внедрению передовых педагогических наработок, обмену опытом. Проект реализуется совместно с педагогическим университетом и 20-й гимназией города.-0-

Фото Андрея Покумейко