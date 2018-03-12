12 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Два крупных жилых района начнут возводить в Гродно в 2018 году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор управления капитального строительства Гродненского горисполкома Анатолий Врублевский.

Около 100 тыс. кв.м жилья, что суммарно составит почти 1,7 тыс. квартир, будет возведено на месте бывшего военного городка в районе улицы Лидской в Гродно. Сейчас архитектурный проект нового жилого микрорайона находится на экспертизе. Работы по прокладке инженерных сетей, строительству домов начнутся в первой половине 2018 года. Существующие подъезд к району расширят до четырех полос, а также проложат новую четырехполосную дорогу. По-новому планируется организовать и движение внутри спального района: в частности, вместо регулируемых светофорами перекрестков создадут кольца малого радиуса.

Еще один жилой район под названием Грандичи появится на севере областного центра. В районе Грандичи-2 планируется 148 тыс. кв. м жилья, или 2,3 тыс. квартир, в Грандичи-3 появится почти 160 тыс. кв.м жилья, или 2,4 тыс. квартир. Часть инженерных сетей сюда уже проложены, работы по прокладке других, обустройство подъездных путей и заделу под строительство первых домов планируют начать во второй половине 2018 года.

"Здесь появятся дома различной этажности - от 7 до 19 этажей. Это будут как панельные, так и монолитные многоэтажки", - отметил Анатолий Врублевский. Он подчеркнул, что именно в Грандичах будет реализован новый для города подход к организации городской среды. В частности, планируется создать дворы без машин. Парковки будут организованы вне жилых зон, а во дворах оставят проезды лишь для технологического транспорта и экстренных служб. Такой подход позволит создать больше пространства для жителей, расширить зоны отдыха и детские площадки, сделать их более безопасными.

Также запроектировано строительство жилого дома со встроенным на первом этаже детским садом. Реализация такого проекта позволит обеспечить необходимую жителям инфраструктуру уже на первом этапе создания нового жилого района.-0-