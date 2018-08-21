21 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Два района Брестской области ввели запрет на посещение лесов, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по идеологической работе Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Николай Кривицкий.

Такие меры в связи с жаркой погодой приняли Ивацевичский и Березовский райисполкомы. В это время запрещается посещение лесного фонда гражданами, а также въезд транспорта, за исключением служебного. Нарушителям запрета может грозить от предупреждения до штрафа в размере до 25 базовых величин (1 БВ составляет Br24,5).

"На 90% территории области - устойчивый третий класс пожарной опасности, местами переходящий в четвертый. Это значит, если в ближайшее время не будет хороших дождей, то в Дрогичинском, Брестском, Пружанском, Ганцевичском лесхозах установится четвертый класс. Там выпадают осадки, но в малом количестве. Этого недостаточно для снижения класса пожароопасности", - отметил Николай Кривицкий.

В Брестской области с начала пожароопасного периода произошло 82 случая возгорания в лесах. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (за весь период 2017-го было 34 лесных пожара). За нарушение правил пожарной безопасности в лесном фонде к административной ответственности привлечены 84 человека.

"Усложнилась ситуация в связи с созреванием клюквы. Официальные сроки ее сбора определены с 24 августа. Несмотря на это, многие устремились за ягодами уже сейчас. Фиксируются возгорания в местах произрастания клюквы. Есть случаи в Ганцевичском, Полесском лесхозах. За сбор ягод до разрешенных сроков предусматривается штраф до 20 БВ", - подчеркнул заместитель генерального директора Брестского ГПЛХО.

В Брестской области за лето запрет на посещение лесов вводится во второй раз.-0-