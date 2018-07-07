Два района Гомельской области убрали более половины площадей озимого рапса

7 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Хозяйства Гомельской области одними из первых в стране приступили к уборке озимого рапса, некоторые из них уже преодолели отметку в 50%, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Елена Филипович.

По состоянию на 7 июля рапс собран на 8,6 тыс. га, что занимает 19% всей площади озимой культуры (общая площадь посевов - 45,7 тыс. га).

В этом году из-за климатических условий к уборке рапса на зерно в регионе приступили на полторы недели раньше, чем в 2017-м. Затяжная засуха привела к тому, что на отдельных участках семя сформировалось прежде времени. Аграрии вышли на уборку рапса в начале июля, по сути открыв уборочную страду.

Достаточно высокие темпы набрали аграрии Мозырского района, где убрано 60% площадей масличной культуры. В тройке лидеров Хойникский район - 56%, а также Ельский - 45%.

"В первую очередь приступили к уборке поврежденных во время засухи площадей. Изреженные посевы поспели быстрее," - поясняет Елена Филипович. Этим объясняется невысокий уровень урожайности, который варьируется в диапазоне 10-16 ц/га. Специалисты уверены, что этот показатель повысится, когда комбайны выйдут на поля, выстоявшие испытание высокими температурами.

Кроме того, аграрии Гомельщины очень довольны тем, что удалось избежать повторения прошлогодних потерь культуры. Тогда из-за бесснежной зимы из 67 тыс. га рапса уцелели всего 22 тыс. га. В этом году из того же объема успешно перезимовали посевы на площади 45,7 тыс. га.

В регионе оперативно завершена уборка озимой сурепицы. В этом году было засеяно 400 га, урожайность составила 9,78 ц/га. Подходят сроки созревания урожая и на полях, где возделываются другие культуры.-0-