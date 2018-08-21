Два цеха деревообработки планируют открыть в проданных на аукционе зданиях в Гомельской области

21 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Два цеха деревообработки планируют открыть в проданных сегодня на аукционе зданиях в Лоеве и Лоевском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Гомельоблимущество".

На аукционе комитет реализовал три объекта общей площадью более 3,5 тыс. кв.м. Все три лота были выставлены на торги со снижением начальной цены продажи на 80%.

На территории Колпенского сельсовета Лоевского района в здании бывшей лаборатории, общая площадь которого 1,68 тыс. кв.м, откроется лесопилка. Новый собственник приобрел недвижимость за Br5,7 тыс.

Деревообработкой планируют заниматься и новые владельцы автомобильных мастерских в Лоеве. Площадь объекта превышает 1 тыс. кв.м. Цена его продажи составила Br54,6 тыс.

Проданное здание гаража на 12 боксов на территории Рудненского сельсовета Житковичского района будет использоваться по прямому назначению - для хранения техники. Покупатель приобрел помещение площадью 994 кв.м за Br2 тыс.

"Таким образом, неиспользуемая площадь коммунальной собственности сократилась в области более чем на 3,5 тыс. кв.м, районные бюджеты пополнятся на Br62 тыс.", - отметили в комитете.-0-