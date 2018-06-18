Два здания в Витебске проданы на аукционе под развитие малого бизнеса

18 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Два здания постройки до 1917 года проданы сегодня на аукционе, организованном комитетом "Витебскоблимущество", представителям малого бизнеса, которые намерены использовать недвижимость под развитие производственной деятельности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете.

Оба строения находятся рядом и расположены недалеко от витебского железнодорожного вокзала и КТУП "Полоцкий рынок" в районе путепровода "Полоцкий". Они продавались в составе двух лотов с начальной ценой в одну базовую величину каждый. На них претендовали в общей сложности девять покупателей.

Административное здание с гаражом и инженерными коммуникациями площадью свыше 1 тыс. кв.м продано на 59 шаге аукциониста, когда цена увеличилась в 429 раз и составила более Br42 тыс. Победителем стало витебское ООО "ВелесАгроГаспадар", которое специализируется на ремонте и компьютерной диагностике сельскохозяйственной техники и оборудования. По словам представителя компании, недвижимость планируется использовать для расширения производственной деятельности, что позволит дополнительно создать до 15 рабочих мест.

Второй лот - здание мастерских площадью почти 215 кв.м - приобрел местный индивидуальный предприниматель почти за Br6 тыс. также в результате упорной борьбы (на 45 шаге) Он арендует на этой площадке часть строения под производство мебели. Приобретая недвижимость, предприниматель рассчитывает минимизировать риски, связанные с арендой, а также расширить номенклатуру выпускаемой продукции, в том числе из массива дерева, а также освоить операции с металлом.

Всего с начала года на аукционах комитета "Витебскоблимущество" продано более 40 объектов недвижимости на сумму около Br1,1 млн.-0-