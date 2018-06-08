Две новые школы планируется ввести в эксплуатацию в Минской области

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в текущем году планируется ввести в эксплуатацию 2 школы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника отдела дошкольного общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования главного управления по образованию Миноблисполкома Анна Беца.

"1 сентября откроется Боровлянская средня школа №3 в деревне Лесковка (Минский район). Также сейчас строится школа на 720 мест в 6-м микрорайоне Борисова, планируем ввести ее в эксплуатацию в декабре этого года", - отметила Анна Беца.

Всего к услугам школьников Минщины 516 учреждений общего среднего образования: помимо школ представлены 37 гимназий и 2 лицея. Из 30 учреждений специального образования 3 - специальные школы-интернаты, 4 - вспомогательные школы-интернаты, остальные - центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, которые созданы в каждом районе области.

По словам специалиста, кампания по набору детей в первые классы на 2018/2019 учебный год стартует 12 июня и продлится до 28 августа. "Информация о правилах приема с указанием необходимых документов размещена на сайтах школ. В первую очередь в первый класс принимаются дети, которые проживают в микрорайоне, закрепленным за данным учреждением образования. Если останутся свободные места, могут принять и ребят из других районов проживания", - рассказала она.-0-